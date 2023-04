Maurizio Micheli, chi è la moglie Benedicta Boccoli: età, carriera, oggi, figli, tumore, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Donatella Moretti e Dennis Fantina, anche Maurizio Micheli, noto attore, comico e commediografo italiano, che oggi si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per la compagna Benedicta Boccoli.

Dagli esordi al debutto di Benedicta Boccoli

Benedicta Boccoli è nata a Milano l’11 novembre 1966 ed è una nota un’attrice, showgirl e conduttrice radiofonica italiana, nonché regista. Sorella di Brigitta Boccoli, sappiamo che ha esordito giovanissima in tv, ma la sua carriera si è sviluppata soprattutto come attrice teatrale. Ed è stata definita da Giorgio Albertazzi ‘l’artistissima0. Ma non solo. Lei è anche nota al pubblico per aver preso parte a diverse fiction tra cui Incantesimo 8 e La squadra. La sua vita l’ha passata a Roma; accanto alla sua famiglia e a sua sorella, Brigitta Boccoli, anche lei attrice e showgirl. La sua carriera, con il tempo, si è evoluta fino a farle conquistar anche una rubrica su Il Fatto Quotidiano. La sua carriera radiofonica è elevatissima, da Il ficcanaso su Rtl 102.5 fino a Metrò e Chek In su Radio1.

I suoi successi al cinema e in tv

L’abbiamo vista al cinema e in tv, ecco dove:

Gli angeli di Borsellino

Valzer

Dolce di latte

Ciao Brother

Una donna per amico 3

La squadra

Incantesimo 8.

Ma, come già detto, è da sempre stata molto attiva in teatro.

Il tumore al seno

Benedicta Boccoli nel 2020 ha scoperto di avere un tumore al seno. Il tutto è stato raccontato a Diva e Donna al tempo e la storia del suo “cane” è stata oggetto di ammirazione e amorevolezza per tutti quelli che la conoscono. “Un giorno il mio cane, Nina, ha iniziato a saltarmi addosso in maniera strana, puntava sempre al lato sinistro del mio corpo”. Poi la comunicazione del suo medico “Visita, mammografia, ecografia. Benny secondo me sotto il livido c’è un tumore. Aveva Ragione”. Come ha spiegato, si trattava di un tumore aggressivo, ma è riuscita a salvare il seno. Una battaglia che ha combattuto con tutte le sue forze.

La storia d’amore con Maurizio Micheli

Della vita privata di Benedicta Boccoli non sappiamo molto, è una donna schiva, riservata e lontana dal mondo del gossip nonostante il suo lavoro. Sappiamo che è stata legata a Gianluca Guidi e che ora è felice al fianco dell’attore, comico e regista Maurizio Micheli. Lui è il suo compagno storico, stanno insieme da anni, ma non convivono e non hanno figli. “Ci amiamo da 150 anni, ci frequentiamo ancora perché abbiamo sempre abitato in case diverse” – ha detto l’uomo qualche tempo fa ai microfoni di Dedicato. “Lei mi ha chiesto di convivere? Forse solo una volta, ma non le interessava. Prima o poi? Va bene così se vogliamo frequentarci, se no la chiudiamo. Si sta bene da soli a casa, hai i tuoi orari, non devi rendere conto a nessuno, poi ci vediamo quando vogliamo” – ha spiegato.

Benedicta Boccoli su Instagram

