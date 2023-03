Beppe Convertini, chi è la mamma: età, lavoro, vita privata

Beppe Convertini, attore e noto conduttore televisivo è stato sempre molto riservato sulla sua vita privata. Legato a tante trasmissioni di successo (da Linea Verde ad Azzurro), in carriera si è diviso anche tra cinema, scrittura, radio e teatro. E’ molto legato alla sua famiglia e alla sua terra d’origine. Ma cosa sappiamo sulla sua famiglia e in particolare sulla mamma? Ecco tutte le informazioni in merito.

Chi è la mamma di Beppe Convertini, il legame che li unisce

L’attore, nato a Martina Franca, compirà 52 anni a luglio. In carriera lo troviamo come detto in tanti settori del mondo dello spettacolo dal grande al piccolo schermo passando per le conduzioni radiofoniche. Ma è anche uno scrittore: il suo ultimo lavoro, intitolato “Paesi Miei”, è uscito a marzo 2023. Beppe Convertini, passando alla sfera privata, è molto legato alla sua famiglia. In occasione del battesimo del suo pronipote ha postato su Instagram una bella foto dove compare anche la mamma a cui l’attore è molto legato:

“In questa domenica di festa con la mia famiglia nel giorno del battesimo di mio pronipote Brando Maria questa immagine mi ha particolarmente colpito..Io con la mamma , mia sorella Maria , mia nipote Vitalba e mia pronipote Giorgia..4 generazioni a confronto..la bellezza della vita che continua da madre in figlia ..❤️”

Proprio sulla mamma l’attore, in un’intervista rilasciata a Today, ha detto:

“Mia mamma mi ha fatto anche da padre visto che papà, lavorando come camionista, non c’era quasi mai. Poi l’ho perso quando avevo 17 anni. Mamma è stata una figura fondamentale, da sola ha cresciuto tre figli e oggi i nipoti. Cerco di restituirle quanto mi ha dato in tutti questi anni”

L’attore inoltre, volto tra gli altri anche de La vita indiretta Estate, in occasione del compleanno della madre tempo fa aveva postato sui social un selfie ringraziandola per tutto quello che ha fatto per lui nella vita.