Beppe Convertini è sposato? Età e vita privata

Attore e conduttore di successo Beppe Convertini si racconterà oggi ai microfoni di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo pomeridiano di casa Rai condotto dalla bravissima e simpaticissima Serena Bortone. Sarà l’occasione per saperne di più sulla sua vita privata? L’attore è sposato? Cerchiamo intanto di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Beppe Convertini, moglie e figli

Dal punto di vista professionale sull’attore siamo praticamente tutto. Nato a Martina Franca nel 1971 oggi ha 51 anni. La sua carriera è divisa tra teatro, cinema e televisione ma anche radio. Ha scritto inoltre tre libri. Sul piccolo schermo è stato il volto di numerosi programmi, dal Festivalbar, a L’Italia in vetrina passando per Linea Verde e tanti altri format. L’esordio al cinema è stato invece nel 1994 con il film Belle al Bar per poi prendere parte a diverse produzioni come Il Cielo in una stanza, Secondo Tempo, Baci Salati, Le grida del silenzio, solo per fare qualche esempio. Sulla sua sfera sentimentale invece si sa molto poco. All’attore però sono state attribuite diverse liaison e flirt con alcune affascinanti donne dello spettacolo. Nel 2008, ad esempio, si era parlato di una storia tra Beppe Convertini e il cantante lirico Giovanni Cavarretta. Ma sul suo orientamento sessuale, così come sul presunto legame con il cantante, l’attore non si è mai espresso pubblicamente.

La famiglia

L’attore è molto legato alla sua famiglia. A marzo 2023 ha postato una bella foto in occasione del battesimo del suo pronipote scrivendo:

“In questa domenica di festa con la mia famiglia nel giorno del battesimo di mio pronipote Brando Maria questa immagine mi ha particolarmente colpito..Io con la mamma , mia sorella Maria , mia nipote Vitalba e mia #pronipote Giorgia..4 generazioni a confronto..la bellezza della vita che continua da madre in figlia ..❤️”

Roma, presentato il libro di Beppe Convertini ‘I Bambini di Nessuno” (ilcorrieredellacitta.com)

Instagram Beppe Convertini, l’attore sui social

In attesa di saperne di più vi segnaliamo l’account Instagram ufficiale di Beppe Convertini che potete trovare qui (@beppeconvertini). Ad oggi il suo profilo vanta oltre 41mila followers.