Beppe Signori: chi è, età, carriera, cosa fa oggi, chi è la moglie, figli, gol, ristorante, patrimonio del calciatore, le scommesse

Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Ana Mena, Robert Pattinson e Maria Grazia Cucinotta, anche un'icona del calcio italiano, Beppe Signori. Ma conosciamolo meglio, dalla carriera alla vita privata!

Chi è Beppe Signori: età, carriera, i gol

Beppe Signori è nato ad Alzano Lombardo il 17 febbraio del 1968 ed è un ex calciatore, di ruolo attaccante, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994. E’ il nono marcatore di sempre nella storia della Serie A: ha segnato ben 188 gol e vanta tre titoli di capocannoniere. Ma non solo. E’ anche uno dei cinque calciatore, insieme a Giuseppe Meazza, Luigi Riva, Diego Armando Maradona e Roberto Boninsegna ad aver vinto la classifica marcatori sia in Campionato che in Coppa Italia nella stessa stagione. E’ stato anche inserito nella graduatoria del Pallone d’oro nelle edizioni del 1993 e del 1994.

Le caratteristiche tecniche del calciatore

Piccola statura, veloce, dotato di buona tecnica e di un tiro preciso e potente. Beppe Signori è stato un ottimo esecutore di rigori, che era solito tirare da fermo, ed è stato l’unico giocatore capace di realizzare 3 gol su calcio piazzato in un incontro di Serie A.

Cosa ha fatto dopo il ritiro dal calcio

Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera di commentatore sportivo in televisione e in radio. Ma non solo. Dal maggio 2008 al gennaio 2009 è stato consulente personale dell’amministratore unico della Ternana.

Le scommesse nel mondo del calcio

Beppe Signori nel 2011 è stato arrestato dalla Polizia per un’inchiesta legata alle scommesse nel mondo del calcio: è stato prima posto ai domiciliari, poi la misura è stata revocata due settimane dopo. Nello stesso periodo la Commissione disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio gli ha comminato cinque anni di squalifica. In ambito penale è stato solo indagato: l’accusa degli inquirenti è che il calciatore abbia ripulito il denaro proveniente dalle scommesse di Singapore. Una vicenda giudiziaria molto lunga, ma nel 2021, a dieci anni esatti dall’arresto, il calciatore è stato riabilitato dalla FIGC con un provvedimento di grazia emesso dal presidente Gabriele Gravina.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Beppe Signori nel 1997 ha sposato Viviana Natale, Miss Cinema 1988, modella e attrice. Dal loro amore sono nati tre figli. Dopo la separazione si è legato a Tina Milano, attrice che aveva conosciuto per la prima volta sul set di Scherzi a parte. Dopo aver abbandonato il calcio, sappiamo che si è dedicato ad attività imprenditoriali nel settore del turismo e della ristorazione, poi nel 2019 ha rischiato l’infarto per un’embolia polmonare.