Biagio D’Anelli: chi è, età, carriera, Grande Fratello 11, figli, Instagram, chi è la fidanzata, vita privata, GF Vip 2021, Miriana

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Questa sera tornerà, dopo essere stato concorrente, Biagio D’Anelli per salutare la sua Miriana.

Biagio D’Anelli: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Biagio D’Anelli è nato a San Giovanni Rotondo, in Puglia, il 9 febbraio del 1983, ma attualmente vive a Milano. E’ diventato noto al pubblico dopo aver partecipato al Grande Fratello 11 e da lì ha collezionato un successo e uno ‘scoop’ dietro l’altro: è spesso opinionista nei salotti televisivi, soprattutto quelli di Barbara D’Urso, e lavora come talent scout. Ora entrerà nella casa di nuovo, questa volta nella versione ‘vip?

Biagio D’Anelli: chi è la fidanzata, storia, vita privata

Biagio D’Anelli è stato legato sentimentalmente a Emanuele Titocchia, ma la storia non è finita nei migliori dei modi. Alla base della rottura, a quanto pare, c’è un tradimento di lui. Ora Biagio è felicemente fidanzato con Silva Curcio, un imprenditrice di origini italiane che vive e lavora a Stoccarda.

Biagio D’Anelli: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @biagiodanelli vanta 110 mila followers.