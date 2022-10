Biagio Buonomo di Uomini e Donne 2018: chi è, età, lavoro, figli, instagram, Caterina Corradino

Tutto è pronto per una nuova e intrigante puntata di Uomini e Donne, noto show televisivo pomeridiano di Canale 5. Al programma di Maria de Filippi ospite speciale è un ex corteggiatore del trono Over del 2018, Biagio. La sua love story è nata sullo schermo e ancora va avanti, scopriamo insieme di più su di lui…

Biagio Buonomo di Uomini e Donne 2018: chi è, età, carriera

Non si sa molto del compagno della bionda ex tronista di Uomini e Donne, se non che è molto vicino alla mamma Pina; ha una sorella di nome Giovanna e due figlie avute da una precedente relazione. Vive a Villafranca al Mare, in Abruzzo, insieme alla bionda compagna Caterina Corradino. L’ex cavaliere pare molto propenso al matrimonio…

Biagio Buonomo: Instagram

L’ex cavaliere è molto attivo sui social. Ha un profilo Instagram con oltre 9 mila follower!

(FOTO di IG di Uomini e Donne)