Biagio Izzo: chi è, età, altezza, film, moglie, figli, spettacoli, Simona, fratello, teatro, Instagram

Questa sera su Rai 2 sarà trasmesso l’ultimo e imperdibile appuntamento di Stasera Tutto è Possibile, l’amato show condotto da Stefano De Martino. Tra i tanti concorrenti che animeranno la serata ci sarà anche il grande e simpaticissimo Biagio Izzo.

L’attore sarà sottoposto a divertentissime sfide e simpaticissime prove di ogni tipo, insieme ad altri colleghi del mondo dello spettacolo. Ma conosciamolo meglio Biagio!

Biagio Izzo: chi è, altezza, carriera, film, teatro

Biagio Izzo è nato a Napoli il 13 novembre del 1962 (sotto il segno dello scorpione)! Ha attualmente 59 anni. L’attore pesa circa 75 kg ed è alto 180cm. Il famoso attore comico è cresciuto tra Ercolano e Portici e non ha mai abbandonato l’amore per la terra Partenopea.

Biagio infatti attualmente vive sulla collina di Camldoli, al Vomero, dove porta anche avanti il suo hobby del giardinaggio.

La sua carriera ha preso il volo grazie al programma Macao, condotto da Alba Parietti. I film che più lo rendono famoso sono i cinepanettoni come Guardie del corpo, Merry Christmas, In questo mondo di Ladri, Natale sul Nilo. Nel 2019 è tornato sul set come cast fisso di Made in Sud su Rai 2.

Biagio Izzo: vita privata, figli, moglie, ex coniuge, nipoti

Nella sua vita sentimentale e privata sappiamo che Biagio ha avuto due figlie, Alessia e Valeria, entrambe dalla prima moglie Teresa dalla quale però ha divorziato. Successivamente ha avuto una lunga storia d’amore con Federica Apicella, con cui ha avuto altri due figli: Martina e Raffaele. Biagio e Federica si sono sposati il 30 agosto 2008. Non tutti sanno che il comico ha anche dei nipotini! Nel 2018, infatti, sua figlia Alessia lo ha reso nonno per la prima volta.

Instagram

Il fantastico e simpaticissimo Biagio è anche su Instagram e il suo account vanta oltre 183 mila followers. Potete seguire il suo profilo cercandolo al nome di @biagio_izzo_official .