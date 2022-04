Bianca Balti: chi è, età, fidanzato, figlie, altezza, storia, Sanremo, Dolce e Gabbana

Ci siamo: tra poco ci sarà, finalmente, la nuova puntata di Verissimo. In onda come sempre la domenica, ancora una volta Silvia Toffanin è ponta ad accogliere tanti ospiti e ascoltare le loro storie. Tra di loro troveremo anche Bianca Balti, supermodella italiana. Ma conosciamola meglio!

Bianca Balti: chi è, età, altezza

Bianca Balti è nata a Lodi il 19 marzo del 1984: ha perciò 38 anni ed è del segno dei Pesci. E’ alta 176 cm. Ha iniziato a lavorare giovanissima: infatti dopo la maturità si trasferisce a Milano, dove si segna al Politecnico al corso di Design della comunicazione. Allo studio affianca il lavoro di rappresentate di cosmetici nei supermercati. Sostiene il lavoro dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati da cui riceve anche una targa di riconoscimento. Ha ottenuto anche il premio cittadino di Lodi Fanfullino d’oro. Ha due figlie.

Carriera e storia

Il 2005 è la data di inizio della sua carriera nel mondo della moda: ottiene infatti un contrato in esclusiva con Dolce&Gabbana, ma questo non è l’unico grande marchio per cui lavora. Si annoverano, infatti, anche:

Rolex;

Missoni;

Paul Smith;

Guess?;

Reylon;

Donna Karan;

Armani Jeans;

Roberto Cavalli;

Antonio Berardi;

Guerlain;

Mango;

WarnsingDesign;

Pollini;

Parfurms Christian Dior;

Bebe;

La Perla;

Intimissimi;

Victoria’s Secret.

Ha inoltre posato per la versione giapponese di Vogue ed è stata scelta per la copertina di Velvet, L’Officiel, Numèro, Marie Claire Italia, Vogue Spagna e Harper’s Bazaar Inghilterra. Nel 2007 diventa testimonial di Black XS, fragranza di Paco Rabanne. In seguito si trasferisce a New York per continuare a fare l’indossatrice e nel 2008 lavora per Cesare Paciotti. Nel 2009 è testimonial di Guerlain make-up, Elie Tahari, Ermanno Scervino, di nuovo Victoria’s Secret, Bulgati eyewear e partecipa al calendario Wurth insieme a Marisa Miller e Selita Ebanks. Sfila per Diesel, è in copertina per Elle (versione italiana), Playboy (versione francese). Partecipa poi, nel 2011, al Calendario Pirelli e poi lavora per la L’Oréal. Nel 2012 a Roma viene inaugurata una mostra su di lei e nel 2013 ritorna a lavorare per Dolce&Gabbana. Nel 2015 lavora per Alessandro Angelozzi (collezione primavera-estate abiti da sposa), è testimonial inoltre dell’OVS e sfila incinta di sette mesi alla Settimana della moda di Milano. Due anni dopo crea una collezione di costumi e nel 2018 lancia una sua linea di moda premaman. Alla carriera nella moda, Bianca affianca anche quella di attrice e conduttrice. E’ stata, inoltre, ospite al Festival di Sanremo nel 2013.

Fidanzato e figlie

Bianca Balti ha due figlie: la prima è nata nel 2007, un anno dopo il matrimonio con Christian Lucidi (un fotografo). La relazione si interrompe, però, nel 2010 e i due si separano. Nel 2015 nasce la sua seconda figlia, avuta dal compagno Matthew che sposa due anni dopo, ma anche in questo caso la coppia si separa, e dopo appena 5 mesi.

Instagram e social

Bianca Balti è molto attiva sui social: su Instagram ha oltre 1 milione di follower sulla sua pagina ufficiale: @biancabalti. Inoltre ha un canale Youtube seguitissimo dove ha creato il format “A letto con Bianca Balti” per “celebrare la sorellanza, sempre e comunque”.

(Foto di Instagram)