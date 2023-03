Bianca Balti, chi è la figlia Matilde: età, chi è il padre, foto. Matilde Lucidi è la figlia primogenita di Bianca Balti, ma cosa sappiamo ancora di lei? Chi è suo padre? Dove vive oggi?

Chi è Matilde, la figlia di Bianca Balti?

Matilde Lucidi è la figlia maggiore di Bianca Balti: la ragazza di recente è stata avvistata insieme a sua madre per la sfilata di Off White a Parigi. Ma cosa sappiamo ancora di lei? La primogenita della modella è nata dal primo matrimonio della stessa e oggi vive insieme al padre. Matilde Lucidi ha 15 anni: la figlia di Bianca Balti è nata il 6 maggio del 2007. Come accennato, Matilde è nata dal matrimonio fra Bianca Balti e il fotografo Christian Lucidi, durato dal 2006 al 2010.

La figlia della modella vive a Parigi insieme a suo padre; nonostante questo, però, ha un rapporto molto stretto con sua madre e insieme condividono spesso scatti l’una al fianco dell’altra. Non sappiamo se Matilde Lucidi abbia già un fidanzato. Molti sono convinti che la prima figlia di Bianca Balti si sia sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica; nessuna dichiarazione pubblica ammette o smentisce queste voci, ma siamo sicuri che si tratti di una fake news: la ragazza è ancora troppo giovane.

Matilde Lucidi è già molto conosciuta nel mondo della moda: è apparsa in diverse campagne pubblicitarie. Da piccola è entrata a far parte dell’agenzia Brave Models Management, la stessa di sua madre. Ha partecipato ad alcune sfilate per Dolce&Gabbana. Matilde Lucidi è la figlia di Bianca Balti e sebbene sia ancora giovanissima vanta già un discreto seguito sui Social Network ed è da considerarsi figlia d’arte se si pensa a quella che quasi sicuramente sarà la sua carriera. Scopriamo dunque chi è la giovane Matilde Lucidi e cosa fa nella vita.