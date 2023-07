Bianca Berlinguer dalla Rai a Mediaset? Ultime news

Sembra proprio che in tv si prosegua con la linea degli stravolgimenti. Cambiamenti annunciati in Rai, ma che, a quanto pare, riguarderanno anche Mediaset. Si susseguono, ormai da tempo, i rumors che annunciano l’arrivo di volti nuovi su entrambe le reti televisive, e tra le altre novità, ci potrebbe essere l’addio alla Rai di Bianca Berlinguer.

I rumors che Bianca Berlinguer lasci la Rai per Mediaset

La giornalista, impegnata da lungo tempo, alla conduzione di Cartabianca, su Rai3, potrebbe decidere di prestare la propria professionalità su altre emittenti… Mediaset. O almeno queste sono le indiscrezioni che trapelano, da qualche giorno. Ma, per ora, solo indiscrezioni che non trovano conferme da parte della diretta interessata.

Il ‘fastidio’ della giornalista alla messa in onda della Fagnani e della Marcuzzi come competitor

Ad avvallare questa eventualità ci sarebbe stata una reazione non proprio soddisfatta da parte della figlia dello storico dirigente del Partito comunista che avrebbe manifestato malcontento nel sapere che avrebbe avuto come competitor trasmissioni estremamente seguire dal pubblico, come: Belve di Francesca Fagnani e Boomerissima di Alessia Marcuzzi, che andrebbero ad occupare il prime time di Rai2 del martedì. Ma si tratta comunque di trasmissioni che si rivolgono a telespettatori differenti, che probabilmente non andrebbero a togliere alcunché alla Berlinguer.

In attesa della presentazione dei palinsesti

Tra gli altri programmi ‘concorrenti’ la giornalista di Cartabianca potrebbe avere anche Giovanni Floris, su La7, con DiMartedì. In tutto questo lo scrittore, ospite fisso della Berlinguer, Mauro Corona, si è detto pronto a seguire la giornalista anche in Mediaset, qualora dovesse concretizzarsi questa previsione. Al momento, però, resta tutto molto prematuro. Non è stata ufficializzata la notizia che dovrà trovare conferma a settembre quando sia la Rai sia Mediase saranno chiamate a presentare il palinsesto autunno-inverno. In quell’occasione verrà reso noto anche dove ‘finirà’ Bianca Berlinguer.