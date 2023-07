Bianca Berlinguer lascia la Rai per Mediaset: la lettera di dimissioni

A sorpresa quest’oggi, sono arrivate anche le dimissioni di Bianca Berlinguer dalla RAI. La giornalista, che per 34 anni è stata il volto televisivo di Rai 3, ha deciso di rassegnare le dimissioni in aperta polemica con l’azienda. L’emittente pubblica non ha infatti riconfermato Cartabianca per la prossima stagione, lasciando la storica conduttrice senza un programma in vista di Settembre 2023.

L’addio alla Rai di Bianca Berlinguer

Per l’Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio, è stata una doccia fredda. L’addio della Berlinguer sarebbe arrivato sulla sua scrivania con una lettera, cui la RAI ha voluto subito rispondere con una nota stampa: “La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per trentaquattro anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto”.

Nel futuro sembra esserci Mediaset

Dopo l’addio a casa RAI, per Bianca Berlinguer si è aperta un’asta al fine di portarla nella propria emittente. Nelle ultime ore, da quello che sappiamo, si sono aperti sondaggi dentro Nove e Discovery Channel, dove – in quest’ultimo caso – la conduttrice sarebbe stata suggerita da Fabio Fazio. La proposta più eclatante, però, sarebbe quella di Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che avrebbe già trovato l’intesa economica con la giornalista, che proprio dentro Cologno Monzese potrebbe chiudere la propria carriera televisiva prima della pensione.

La scelta tra Canale 5 e Rete 4

Dentro Mediaset, il dubbio rimane solo dove collocare Bianca Berlinguer. L’idea più suggestiva è Canale 5, dove la giornalista andrebbe addirittura a sostituire Barbara D’Urso con un programma pomeridiano. Berlusconi avrebbe detto come serva portare in televisione un nuovo tipo di cronaca, che magari non mischi elementi di “nera” con il “rosa”: potenzialmente, la conduttrice ex RAI potrebbe rispondere a questa esigenza editoriale.

Se Canale 5 non fosse, si aprirebbero le porte di Rete 4. Il canale diventerebbe più pluralista con il suo ingresso, garantendo una linea editoriale meno orientata al Centrodestra e soprattutto portandogli un programma in prima serata da tornare a condurre. Rete 4 che, venisse confermata questa ipotesi, ripartirebbe con l’asse giornalistico composto dalla stessa Berlinguer e i tre storici conduttori Nicola Porro, Paolo Del Debbio e Mario Giordano (riconfermato in Mediaset).

Chi sostituirà Bianca Berlinguer a Rai 3?

Se già emergeva il problema di sostituire Fabio Fazio su Rai 3 con Che tempo che fa, il problema oggi si ripresenta anche con la figura di Bianca Berlinguer. L’ipotesi più plausibile, seppur ancora non ragionata adeguatamente, è quello d’inserire negli spazi di Cartabianca un programma con Serena Bortone, che come scritto in precedenza tornerà da Settembre 2023 in pianta stabile su Rai 3. Ipotizzabile anche l’arrivo di un programma di Salvo Sottile, cui la RAI continua a investire per programmi di giornalismo investigativo. Poco probabile uno sbarco di Nunzia De Girolamo.