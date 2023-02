BigMama a Sanremo 2023 con Elodie: chi è, età, carriera, canzoni, foto e Instagram

Questa nuovissima edizione di Sanremo 2023 promette davvero bene. Il padrone di casa, poi, Amadeus, anche quest’anno conduttore e direttore artistico, ha preparato tutto con minuzia e pignoleria, perché anche questa ennesima edizione del Festival possa essere un successo da ricordare. Il successo è assicurato, stando soprattutto alle prime puntata andate in onda, dove già si sono alternati sul palco incredibile dell’Ariston i big e i cantanti di quest’anno. Ma ora, come annunciato già da settimane, tocca alla serata dei duetti. Tra i tanti che si alterneranno, anche la coppia formata da Elodie e BigMama, la rapper della Body Positivity. La conoscete? Ecco qualche dettaglio su di lei.

Sanremo 2023: chi è BigMama in duetto con Elodie

BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone, è una giovane rapper nata ad Avellino, Campania, nel 2000, dunque un’artista della nuovissima generazione musicale. Nella serata delle cover, stasera, 10 febbraio 2023, accompagnerà la mitica Elodie per cantare “American Woman” dei The Guess Who. Il brano ha un valore altamente politico, e importante. Ma prima di questo grande esordio a Sanremo 2023, BigMama aveva già fatto grande scalpore sul palco del Primo Maggio 2022.

Gli esordi e il successo nella musica rap

In una recente intervista alla famosa rivista Rolling Stone Italia, BigMama aveva dichiarato: “Partecipavo alle gare di karaoke del mio paese, San Michele di Serino, ho anche vinto diverse coppe. E ricordo ancora che a 7 anni prendevo il telefono di mia madre e facevo dei video con delle canzoni inventate da me, delle specie di freestyle per il mio fratellino più piccolo, all’epoca aveva un anno e mi divertivo a farlo ballare”. Quando si avvicina per la prima volta al mondo del rap, è il 2013, iniziando a scrivere i primi testi e registrarli nella cameretta di casa sua.

La prima canzone: Charlotte

La prima canzone arriva a 13 anni. Alla fine di una giornataccia in cui era stata bersagliata da alcuni ragazzini per il suo aspetto fisico: “Dei ragazzini si erano messi a lanciarmi addosso delle pietre urlandomi dietro ‘cicciona, fai schifo’ e cose del genere” racconta sempre nella stessa intervista a “Rolling Stone Italia”. Quella fu l’occasione in cui nacque il brano Charlotte, pubblicato poi successivamente nel 2016. Da quel giorno, BigMama ha trovato finalmente il coraggio di mostrare al pubblico le sue cicatrici e le sue paure, trasformandole in ideali per cui combattere e farsi valere, a nome di tutti. Il suo stile, poi, è inconfondibile: un mix incredibile di linguaggio forte, pungente, fresco, con ottimi e trascinanti basi.

Instagram e social

Ottimo il suo successo anche sulle piattaforme social: BigMama con la sua pagina ufficiale Instagram vanta ben 17.800 follower.