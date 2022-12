Black Blues Brothers: chi sono, di dove sono, età, Instagram e YouTube, spettacolo al Teatro Olimpico di Roma

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Daniela Rambaldi che ricorderà il tre volte premio Oscar Carlo (nonché suo padre) e Walter Veltroni, che presenterà il suo ultimo libro, ci saranno anche i Black Blues Brothers, band che si è esibita davanti a Papa Francesco e Re Carlo III.

Chi sono i Black Blues Brothers

I Black Blues Brothers provengono da Sarakasi, un trust di circo sociale che ha sede in Kenya, più precisamente a Nairobi. Ed è stato fondato dal funzionario ONU Rudy van Djick e sua moglie per aiutare i giovani. Ed è per questo motivo, guidati dal loro impegno sociale, che i ragazzi stanno collezionando un successo dopo l’altro e sono riusciti a farsi conoscere e ad amare ovunque: si sono esibiti davanti a Papa Francesco, poi davanti a Re Carlo III. E ora stanno girando il mondo con i loro spettacoli e le loro acrobazie che fanno restare senza parole.

Il loro successo

I Black Blues Brothers sono impegnati sì in spettacoli, ma anche in workshop acrobatici, che vengono organizzati da Open Circus. E loro sono in grado di insegnare a grandi e piccini la loro meravigliosa arte. Tra salti, corde, cerchi. Sul loro sito ufficiale i talenti si definiscono così: “I Black Blues Brothers sono cinque acrobati kenioti (di cui non conosciamo l’età) i cui spettacoli vanno in scena da anni in prestigiosi teatri e nei più grandi festival di tutto il mondo. Con una forte componente musicale e uno straordinario repertorio di capriole, piramidi umane, acrobazie con il fuoco e virtuosismi del corpo, le loro esibizioni divertono spettatori di ogni nazione ed età”. E ora saranno a Roma, al Teatro Olimpico della Capitale.

Lo spettacolo a Roma, dove acquistare i biglietti

Dal 13 al 18 dicembre i Black Blues Brothers saranno a Roma con il loro spettacolo. Che è un tributo musicale e acrobatico al cult movie di John Landis, quello che ha conquistato 500.000 spettatori in tutto il mondo, da Papa Francesco al Re Carlo III di Inghilterra, dal Principe Alberto di Monaco ai giudici di Tú Sí Que Vales. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Teatro Olimpico.

Instagram dei Black Blues Brothers

I Black Blues Brothers hanno un profilo Instagram e potete seguirli qui: @blackbluesbrothers