Blanca 3 si farà? Quando esce, anticipazioni e cast

Ultimo appuntamento con Blanca 2, la fiction targata Rai con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. In questo secondo capitolo abbiamo visto nuove sei puntate in altrettante prime serate: ci sarà ora una terza stagione? Ecco tutto quello che sappiamo.

Ieri sera, giovedì 9 novembre 2023, è andato in onda il tanto atteso finale di stagione della fiction Blanca. Gli episodi di questo secondo capitolo sono stati l’occasione per conoscere più in profondità il mondo della protagonista, Blanca, e scoprire segreti inaspettati sulla sua famiglia – più di quelli legati alla morte della sorella – che hanno portato a non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le è vicino. Adesso fan e telespettatori, come accade di consueto in occasione dei finali di stagione, sono in trepidante attesa per capire se la storia proseguirà o meno.

Ci sarà la terza stagione di Blanca?

Intanto partiamo dalla buona notizia. Sembra proprio infatti che Blanca 3 si farà: ad anticiparlo, ancor prima della messa in onda dell’ultima puntata, è stato lo stesso regista, Jan Maria Michelini, che ha confermato la volontà di proseguire le vicende della protagonista ispirate ai romanzi di Patrizia Rinaldi. A Tv Sorrisi e Canzoni Michelini ha dichiarato:

“La serie ha avuto un grande successo e non solo in Italia diventando un vero e proprio fenomeno internazionale. La fiction ha spopolato in Francia, Portogallo, Spagna e Germania ma anche in molti paesi dell’est e anche oltre oceano”

Le possibili date, cast

Insomma, considerando anche gli ascolti nel nostro Paese non sembrano esserci dubbi circa la realizzazione di un terzo capitolo. Ma quando potrebbe arrivare su Rai 1? Precisiamo che, al momento, non ci sono notizie, né date ufficiali in merito circa la possibile messa in onda della terza stagione di Blanca che dovrebbe avere nel cast tutti gli amati protagonisti di queste prime due stagioni. Tuttavia, considerando le tempistiche con le quali sono stati mandati in onda i primi due capitoli, possiamo ipotizzare un approdo nei palinsesti nel 2025. Meno probabile, come previsioni, pensare già al prossimo anno come periodo di riferimento. Per tutti gli aggiornamenti continuate a seguire la nostra sezione spettacolo.