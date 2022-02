Blanco al Festival di Sanremo 2022 con Mahmood: chi è, età, canzoni, fidanzata, Instagram, fratello, testo, video e significato di ‘Brividi’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Mahmood che salirà sul palco dell’Ariston con Blanco e insieme si esibiranno sulle note del brano ‘Brividi’. Ma conosciamolo meglio, scopriamo di più sul cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Blanco al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni

Blanco, all0anagrafe Riccardo Fabbriconi, è nato a Calvagese della Riviera il 10 febbraio del 2003 ed è un cantautore giovanissimo. Si è avvicinato alla musica fin da piccolo, poi durante l’adolescenza si è appassionato al mondo dell’hip hop. A giugno del 2020 ha pubblicato l’EP Quarantina Paranoid e così si è fatto notare dalla Universal Music, mentre l’8 gennaio del 2021 è stato reso disponibile in singolo La canzone nostra. Ha riscosso un bel successo, ha vinto cinque dichi di platino e sta quasi sempre in vetta alle classifiche. Ora ci prova a Sanremo, dove salirà sul palco dell’Ariston con Mahmood.

Blanco: fidanzata, vita privata e Instagram

Blanco pare sia fidanzato con una ragazza di nome Giulia, ma di lei si sa veramente poco. Il giovane cantautore è su Instagram e con l’account @blanchitobabe vanta 972 mila followers.

Mahmood e Blanco, testo e video della canzone ‘Brividi’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Brividi” la canzone con cui Mahmood e Blanco saliranno sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

(Testo da Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

La canzone è un grido di aiuto di una persona, che proprio non riesce a esprimersi, non riesce a dire quello che pensa, che prova, quello che vorrebbe. Racconta le insicurezza, gli sbagli di chi non sa bene come amare.