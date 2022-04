Blanco, inizia il tour ed è già un successo: sold out tutte le date. Scaletta e sorprese del concerto

Interamente sold out il tour di Blanco a Roma come nelle più importanti città italiane. Il giovane cantante, vincitore insieme a Mahmood dell’ultimo Festival della canzone Italia, a poche ore dalla messa in vendita ha polverizzato tutti i biglietti, compresi quelli delle date estive che si sono aggiunte a quelle nei club. Anch’esse sold out il giorno dopo l’annuncio.

Il tour ha esordito con i primi due spettacoli il 3 e 4 aprile 2022 a Padova presso il Gran Teatro Geox. Proseguirà in tutta Italia fino al mese di settembre.

Lo spettacolo

La performance di Blanco è stata studiata nel minimo dettaglio per far fruire allo spettatore un’esperienza sensoriale. Grandi schermi led wall che circondano il palco accompagnano l’esibizione ricreando luoghi cardine per la vita dell’artista: dalla cameretta, luogo dove tutto ha avuto inizio, fino ai paesaggi acquatici evocati dal suo album d’esordio Blu Celeste .

“Ci sono diverse sorprese, sotto tanti punti di vista. Abbiamo lavorato duramente per realizzare uno spettacolo curato sotto ogni dettaglio (visual e lighting) e sono veramente entusiasta di poter cantare le mie canzoni”, queste le parole di Blanco a qualche giorno dall’inizio del tour.

E Blanco poi parla anche delle sue emozioni. “Nel mio album, BLU CELESTE, ho raccontato me stesso con la massima trasparenza e sono veramente felice che così tante persone siano riuscite a immedesimarsi nei miei racconti”, ha dichiarato.

Insieme a Blanco sul palco, il fedele produttore e polistrumentista Michelangelo e una prestigiosa band composta da Jacopo Volpe alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso.

La scaletta

NTRO – MEZZ’ORA DI SOLE

PARAOCCHI

FIGLI DI PUTTANA

SAI COSA C’È

FINCHÈ NON MI SEPPELLISCONO

PORNOGRAFIA

DAVID

LADRO DI FIORI

BELLADONNA (ADIEU)

NOTTI IN BIANCO-ACUSTICA

BLU CELESTE

LUCCIOLE

AMATORIALE

RUGGINE

FOLLIA

MI FAI IMPAZZIRE

AFRODITE + OUTRO

LA CANZONE NOSTRA

BRIVIDI

NOTTI IN BIANCO

Calendario Club

Domenica 3 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 19 MAGGIO 2022 – NAPOLI, CASA DELLA MUSICA SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Lunedì 23 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Venerdì 27 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Sabato 28 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Calendario Estivo