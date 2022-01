Blas Roca Rey, chi è l’ex marito di Amanda Sandrelli: età, carriera, Un posto al sole, figli, compagna, vita privata e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Amanda Sandrelli, con il suo talento e il suo emozionante racconto di vita. Ma conosciamo meglio l’ex marito, l’attore peruviano Blas Roca Rey.

Amanda Sandrelli, chi è l’ex marito: età, carriera

Blas Roca Rey è nato a Lima il 21 gennaio del 1961 ed è un noto attore peruviano naturalizzato italiano, conosciuto per essere stato anche il marito di Amanda Sandrelli. Figlio dello scultore Joaquin Roca, Blas si è trasferito in Italia, dove ha lavorato come attore. Tra i suoi lavori i film: Facciamo fiesta, Ecco fatto, Ricordati di me. Mentre sul piccolo schermo ha avuto ruoli nelle fiction Valeria medico legale, Scusate il disturbo e dal 2007 al 2009 è stato guest star di Un Posto al sole, dove ha interpretato Cesare D’Onofri.

Amanda Sandrelli e Blas Roca Rey: matrimonio e figli

Blas Roca Rey ha avuto dalla prima foglie un figlio, Paolo, nato nel 1991. Poi si è legato sentimentalmente, dal 1994, con l’attrice Amanda Sandrelli e dal loro amore sono nati i figli Rocco, nel 1997, e Francisco nel 2004. I due si sono separati nel 2013, ma ora Blas continua a vivere e a lavorare in Italia.