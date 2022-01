Bobby Solo: chi è, età, carriera, canzoni, dove abita, patrimonio, chi è la moglie, figli, Little Tony

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, della prima puntata del nuovo anno, anche Bobby Solo. Ma conosciamolo meglio!

Bobby Solo: chi è, età, carriera

Bobby Solo, all’anagrafe Roberto Satti, è nato a Roma il 18 marzo del 1945 ed è un noto cantautore, chitarrista e attore. Da sempre appassionato di musica, soprattutto di rock ‘n’ roll e gran fan di Elvis Presley, Bobby ha iniziato a suonare la chitarra e a comporre le prime canzoni. Si è poi trasferito con la famiglia a Milano e qui è stato notato da Vincenzo Micocci, che gli ha proposto un contratto per la Dischi Ricordi. Bobby Solo ha debuttato nel 1963 e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Lo pseudonimo Bobby Solo, in realtà, è nato per l’incomprensione di una segretaria della casa discografica.

Bobby Solo: chi è la moglie, figli, vita privata

Bobby Solo nel dicembre del 1967 ha sposato Sophie Teckel, ballerina francese. Dalla loro unione sono nati tre figli: Alain (1968), Chantal (1971) e Muriel (1975). Nel 1991 i due hanno divorziato e Bobby ha riconosciuto la figlia Veronica nata nel 1990 da una relazione con Mimma Foti. Successivamente, il cantante ha sposato Tracy Quade, hostess di origini coreano-statunitensi e da lei ha avuto nel 2013 un quinto figlio, Ryan.