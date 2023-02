Boomerissima 2 si farà: Alessia Marcuzzi torna su Rai 2

Boomerissima ha superato la prova ed è stata promossa dal pubblico e dalla Rai. Alessia Marcuzzi ha ottenuto un grande consenso di pubblico, dimostrando la sua verve, la sua allegria e la grande capacità di intrattenimento di cui è capace. Per la conduttrice significa che il programma tornerà anche l’anno prossimo.

Puntata extra di Boomerissima

Intanto, proprio grazie al successo ottenuto nelle prime quattro puntate del programma hanno permesso alla Marcuzzi di poter condurre una puntata extra, stasera, giorno di San Valentino. Anche oggi, 14 febbraio, perciò, lo show tornerà in onda mettendo ancora una volta a confronto i Boomer con i Millennial. Andiamo a scoprire quali saranno gli ospiti della serata che si ritroveranno a confronto.

Chi saranno i Boomer e i Millennial che si scontreranno?

Per i Boomer ci saranno Andrea Pucci, Filippo Bisciglia, Valerina Marini e Lucina Ocone, mentre per i Millennial è prevista la partecipazione di Brenda Lodigiani, Andrea Dianetti e Ilaria Pastorelli. A rallegrare la serata due graditi ospiti: Enrico Brignano, Marco Masini, Piotta e Tancredi, a partire dalle 21 e 25 su Rai 2. Non solo personaggi del mondo dello spettacolo a rallegrare i telespettatori, ma anche la stessa conduttrice che si cimenterà in alcune performance di ballo.

Un varietà che sicuramente ha stimolato la curiosità di molti registrando, nella sua quarta puntata, uno share del 6,5 per cento con un milione e 72mila telespettatori. Anche stasera, sotto la guida della Marcuzzi, la sfida si annuncia interessante. Chi vincerà tra Boomer e Millennial? Quale generazione sarà quella che trionferà? Non resta che scoprirlo nel corso della trasmissione di stasera in onda in prima serata su Rai 2.

Lo show è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia e propone effetti scenici che emergono da un armadio magico e un sorprendente salotto “back in time” con immagini e video del passato.