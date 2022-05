Boss in Incognito, anticipazioni prima puntata 31 maggio 2022: chi è l’imprenditore, quante puntate sono

Dopo il successo della scorsa edizione, su Rai 2 sta per tornare Boss in Incognito, il docu reality che da sempre appassiona migliaia e migliaia telespettatori. Quel programma che racconta le storie degli imprenditori, che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per un’intera settimana, travestiti, al fianco dei loro dipendenti.

Chi è la Boss in incognito Martina Oliviero

Questa sera, martedì 31 maggio, andrà in onda la prima puntata e la boss in incognito, quella che si camufferà e con una nuova identità e aspetto fisico, con trucco e parrucca lavorerà al fianco dei suoi dipendenti, è Martina Oliviero, che produce torrone e cioccolata per la grande distribuzione. La sede della sua azienda si trova a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino e conta 120 dipendenti, 10.000 metri quadri di stabilimenti. Martina incontrerà i suoi operai:

Mina, che la affiancherà nella produzione del torrone

Angela, che la guiderà nel confezionamento manuale del torrone friabile

Gerardo, con il quale preparerà le barrette di croccante

Mary, con la quale selezionerà e impacchetterà i torroncini.

Ad aiutarla nella sua missione ci sarà Max Giusti, che si dovrà cimentare nella produzione delle arachidi pralinate al fianco dell’operai Barbara.

Quante puntate sono?

Sono quattro le puntate di questa nu7ova stagione di Boss In Incognito. Max Giusti, dopo lo stabilimento del torrone, arriverà in un’azienda che produce yatchs, in una che produce pizze fresche confezionate e in una che si occupa di imballaggi industriali.