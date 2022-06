Boss in incognito, anticipazioni ultima puntata 21 giugno 2022: l’azienda di stasera, chi è Gerardo Acampora

Quarto e ultimo imperdibile appuntamento con Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 che vede alla conduzione Max Giusti. Al centro le storie di alcuni imprenditori, che hanno deciso di affrontare una sfida: lavorare per una settimana al fianco dei loro dipendenti, ma sotto mentite spoglie.

Chi è il boss di stasera Gerardo Acampora?

Il protagonista dell’ultima puntata è Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, l’azienda che produce pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione. Con sede centrale nella zona industriale di Gorizia, ha circa 70 dipendenti e produce 30.000 pizze artigianali al giorno, distribuendole in tre continenti.

Chi sono i dipendenti con i quali lavorerà

Nella sua avventura in incognito, il boss incontrerà i suoi dipendenti:

Alexandru, che gli insegnerà a imballare le pizze per la spedizione

Tatiana, che lo istruirà nella preparazione degli ingredienti

Pina, che gli mostrerà il confezionamento sottovuoto.

Come sempre, Max Giusti scenderà in campo per aiutare il boss e lo farà con una nuova identità: affiancherà prima Alessandro nella preparazione e nella spianatura delle pizze, poi Dorotea nella farcitura manuale.