Boxing Day, tutte le partite di Premier League oggi in tv: orario, dove vederle in tv e in streaming

Tutte le partite che si svolgeranno nella Premier League durante la giornata del Boxin Day, martedì 26 dicembre 2023.

Il Boxing Day è una festività tradizionale celebrata il 26 dicembre, principalmente nei paesi del Commonwealth, inclusi il Regno Unito e alcuni altri paesi europei. L’espressione “Boxing Day” significa letteralmente il “giorno della scatola”. Le origini di questa festa risalgono al Medioevo o, secondo alcune fonti, all’epoca tardo-romana. Oggi, tante partite di Premier League si svolgono durante questa festività

La giornata del Boxing Day coincide con la Premier League

In passato, durante il Boxing Day, le persone avevano l’abitudine di donare cibo, denaro o regali alle persone meno fortunate. Nel Regno Unito, la festività è stata istituita come giorno ufficiale di festa nel 1871. Nella tradizione britannica, il 26 dicembre era il giorno in cui le cassette dell’offertorio nelle chiese venivano aperte, e i latifondisti donavano denaro e cibo ai lavoratori come segno di gratitudine per il lavoro svolto durante l’anno. In questa giornata, molti dipendenti potevano stare con la propria famiglia e non dovevano svolgere i loro compiti lavorativi.

La Premier League e il Boxing Day

Nella storia del calcio inglese, il Boxing Day è diventato particolarmente significativo. Dalla seconda metà dell’Ottocento, la popolazione iniziò ad organizzare partite di calcio amatoriali nella giornata successiva al Natale. La prima partita ufficiale registrata del Boxing Day risale al 1860, quando lo Sheffield FC e l’Hallam FC si affrontarono a Sheffield. Con l’istituzione della First Division, il 26 dicembre divenne una data tradizionale nel calendario calcistico britannico.

La Premier League sotto le festività di Natale

Inizialmente, le partite del Boxing Day venivano distribuite su due giorni, con alcune anticipate anche a Natale. Tuttavia, dal 1958, si tornò a giocare solo il giorno di Santo Stefano. Il Boxing Day è diventato una tradizione radicata nel calcio inglese, e anche la Premier League ha mantenuto questa tradizione, con le squadre che scendono in campo il 26 dicembre.

Le partite di Premier League per il Boxing Day 2023

Le partite di Premier League del Boxing Day del 2023 includono incontri come Newcastle United vs. Nottingham Forest, AFC Bournemouth vs. Fulham, Sheffield United vs. Luton Town, Burnley vs. Liverpool, e Manchester United vs. Aston Villa. Queste partite sono attese con grande entusiasmo dagli appassionati di calcio, rendendo il Boxing Day una data molto speciale nel calendario calcistico britannico. Oltre al calcio, il Boxing Day è anche una giornata dedicata allo shopping. In molti paesi del Commonwealth, le vendite del Boxing Day sono tra le più importanti dell’anno. Le partite potranno essere seguite su Sky, Dazn e NowTv.