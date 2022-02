Brennero, trama e anticipazioni della nuova fiction Rai con Matteo Martari ed Elena Radonicich

Per gli amanti dei polizieschi in tv è pronta ad approdare sul piccolo schermo la nuova fiction Rai Brennero che vedrà come attori, tra gli altri, Matteo Martari. Le riprese sono in corso in questi giorni e la messa in onda è prevista, salvo ritardi, per la prossima stagione televisiva. La produzione è la stessa di Rocco Schiavone e Skam Italia, dunque, per gli amanti del genere, una garanzia.

Brennero trama

Di cosa parlerà la nuova serie Tv Brennero targata Rai? La storia riguarda Bruno (Matteo Martari), agente di Polizia del sud ed Eva, Pubblico Ministero di lingua tedesca. Quest’ultima è interpretata da Elena Radonicich, altra attrice di punta della serie. L’adrenalina sarà uno dei temi chiave di Brennero a partire dalla caccia a un serial killer senza scruopoli.

Anticipazioni e spoiler Brennero

Le vicende ruotano anche intorno ai tormenti interiori del protagonista trasferitosi a Bolzano. Un gravissimo incidente gli ha fatto perdere un amico ma soprattutto un amico. I sensi di colpa lo tormenteranno e incideranno profondamente sulla sua vita. Un altro aspetto chiave della serie tv sarà la narrazione del contrasto esistente ancora oggi nella città del nord Italia dove le anime italiane e tedesche convivono ma non certo senza incomprensioni e difficoltà.

Quando va in onda Brennero la nuova serie tv Rai

Al momento non è ancora disponibile una data per la messa in onda. L’unico particolare noto è che la messa in onda di Brennero è attesa per la prossima stagione televisiva.