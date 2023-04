Briatore, Pasqua in fila in autostrada: ‘Ci hanno abituato a pagare e stare in coda, nessuno dice niente’

In fila in autostrada. A chi non è mai successo? In special modo durante i ponti e i giorni festivi. Ed è capitato anche a Flavio Briatore, il famoso milionario che, dovendo raggiungere Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dalla Liguria, si è trovato imbottigliato nel traffico all’altezza di Ventimiglia.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci non ha preso bene l’attesa di oltre mezz’ora in auto. E ha fatto un video, pubblicato poi sul suo profilo Instagram, in cui mostra la coda delle auto, tutte ferme. “Pasqua in autostrada”, esordisce Briatore.

Tutti contenti… di pagare per i disservizi

“Buongiorno e buona Pasqua tutti quanti. Guardate dove sono io?”. Briatore mostra una fila di auto ferme. “È incredibile che non si riesca mai a sistemare queste autostrade”, lamenta. “Adesso siamo a Pasqua, ma questa estate come facciamo?”

Briatore spiega che in quel momento c’è una coda che prevede un fermo di circa 25-28 minuti, ma “poi sicuramente ce ne saranno altre”. E aggiunge: “Questa estate cosa facciamo? Tutta l’area per andare al mare sarà bloccata. Ma nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci hanno abituato a tutti i tipi di disguidi, ci hanno abituato anche alle code”. Poi saluta con ironia: “Buona Pasqua e buona coda”.

I commenti

Tanti i commenti da parte degli utenti. C’è chi ha criticato il video, consigliando a Briatore di prendere l’elicottero invece di lamentarsi, e chi – invece – ha apprezzato il fatto che il milionario avesse invece segnalato un disagio che accomuna tutti, ricchi e poveri. Ma in tanti concordano sui problemi relativi al traffico delle strade e delle autostrade italiane, specialmente nei periodi festivi, inadeguate anche quando sono a pagamento. Qualcuno colpevolizza gli automobilisti incapaci, ma la maggior parte punta il dito sulle mancanze del Governo e sulla struttura delle strade, insufficiente a coprire i reali bisogni dei cittadini.