Bruna Basso, chi è la moglie di Carlo Rambaldi: età, carriera, fondazione e figli

Chi è Bruna Basso, la moglie di Carlo Rambaldi? Partiamo anzitutto da una precisazione: Carlo Rambaldi è oggi un simbolo storico della nostra Italia cinematografica: nato a Vigarano Mainarda, il 15 settembre 1925 è stato un effettista e artista italiano, noto a livello internazionale per le sue opere in campo cinematografico, molto stimato ed apprezzato. Una lunga carriera piena di successi e soddisfazioni, che ha contribuito a far conoscere il nostro ”artigianato” cinematografico anche in altri Paesi. Solamente per citare alcuni successi, e far capire il suo calibro, pensiamo che, durate la sua brillante carriera, ha vinto due Oscar ai migliori effetti speciali per Alien ed E.T. l’extra-terrestre, oltre che l’Oscar Special Achievement Award per gli effetti visivi di King Kong.

La moglie Bruna Basso: chi è

Il grande Carlo Rambaldi ha soggiornato negli ultimi anni della sua vita in Calabria, terra che ha dato i natali anche a sua moglie, Bruna Basso: questa, insieme ai due figli, Daniela e Victor, alla morte di Carlo ha deciso di istituire una fondazione che porta il nome del tre volte Premio Oscar, in sua memoria, certamente divulgare la carriera artistica del M. Rambaldi tramite attività didattiche, progetti inediti ed eventi museali itineranti. L’obiettivo è arrivare alle nuove generazioni, facendo respirare loro il grande patrimonio artistico lasciatoci da Carlo Rambaldi. Di lei, Bruna Basso, si sa veramente poco. Digitando il suo nome sul web non si scorgono molte informazioni, anche perché sia lui sia la moglie durante la loro vita sono stati molto discreti sui fatti che hanno avuto a che fare con il loro matrimonio e la loro vita privata. Tutto quello che sappiamo è che la loro relazione è stata molto forte e solida, che lei pare abbia origini calabresi e che dalla loro unione sono nati due splendidi figli.

Come morì l’artista degli effetti cinematografici

Rambaldi è morto 10 agosto 2012 all’età di 86 anni, mentre si trovava nell’ospedale di Lamezia Terme in Calabria dove aveva risieduto per dieci anni, soprattutto durante il periodo finale della sua vita, quando aveva deciso in parte di ritirarsi dal mondo pubblico e dal lavoro, per trascorre l’idillio e la tranquillità della sua ultima stagione di vita, sempre in compagnia della moglie Bruna Basso. In quella occasione, fu proprio il consigliere regionale alla Cultura, Mario Caligiuri, ad annunciare ai media la morte dell’artista senza però comunicare le cause esatte del decesso, che ad oggi rimangono largamente ignote.