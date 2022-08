Bruno Arena dei Fichi d’India torna sui social con Max Cavallari (FOTO)

Sono tornati sui social Bruno Arena e Max Cavallari, i protagonisti del duo ‘I Fichi d’India’, quelli che ci hanno fatto divertire e ridere. Quelli che non si sono mai lasciati e che, insieme, hanno superato anche i momenti più bui. Una foto insieme pubblicata su Facebook, che in pochi minuti ha fatto accetta di like e condivisioni, tra commenti di supporto e cuoricini messi in ogni dove.

La foto di Bruno Arena con Max Cavallari

Dopo l’ictus Bruno Arena aveva deciso di ‘staccarsi’ un po’ dalla vita mondana, dai riflettori e da tempo, quindi, non compariva sui social. Fino a due giorni fa quando l’amico Max Cavallari ha pubblicato quella foto. Lui è in sedie a rotelle, ma con la mano sinistra saluta e accenna un sorriso. Al fianco il compagno e collega che non l’ha mai lasciato solo e che ora viene ‘invidiato’ un po’ da tutti perché di commenti come ‘Vorrei un amico come te’, sotto quel post, se ne leggono a bizzeffe.

Come sta Bruno Arena

Bruno Arena il 12 gennaio scorso ha compiuto 65 anni e da quasi 10 convive con i segni dell’ictus, quello che lo ha colpito durante la registrazione di una puntata di Zelig. Le sue condizioni sembrano stabili, ma sicuramente rivederlo in scena è complicato. Lui, però, non molla e può contare sull’amico di sempre, su Max Cavallari dei Fichi d’India, che non l’ha mai lasciato solo. Che non se ne è mai andato. A dimostrazione che un’amicizia vera può nascere anche sotto i riflettori, tra i lustrini del mondo dello spettacolo perché dietro a due personaggi si nascondono due persone. Che continuano a volersi bene.