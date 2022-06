Bruno Venturini: chi è, età, carriera, canzoni napoletane, figli, chi è la moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato alla musica, anche Bruno Venturini che canterà un classico della canzone napoletana.

Bruno Venturini: chi è, età, carriera, canzoni

Bruno Venturini è nato a Pagani il 1 dicembre del 1945 ed è un noto cantante, che nella sua brillante carriera ha tenuto concerti in tutto il mondo. La sua opera più famosa è l’Antologia della canzone napoletana pubblicata dalla SAAR Records di Milano.

Venturini ha debuttato a Napoli nel 1959 alla festa di Porta Capuana e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, diventando noto in tutto il mondo. Nel 1995 il Presidente della Repubblica Italiana Scalfaro lo ha nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana per meriti artistici internazionali e nel 1972 è stato insignito del titolo di accademico classe Nobel dall’Accademia delle lettere, scienze e arti di Milano.

Bruno Venturini: chi è la moglie, figli

Bruno Venturini nel 1968 ha sposato nella Chiesa di San Francesco di Cava de’ Tirreni la moglie Filomena Esposito. Un lungo amore, ma l’anno scorso la donna si è spenta a Salerno lasciando un grande vuoto.