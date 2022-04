Bryan Ceotto: chi è, età, il cambio sesso e la transizione su Tik Tok, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, pronto a raccontare la sua storia, anche Bryan Ceotto, un giovane trans di 22 anni.

La storia

Bryan Ceotto ha 22 anni, è un giovane di Treviso, e ha iniziato a raccontare la sua transizione e il suo percorso sui social, specialmente su Tik Tok dove vanta oltre 60 mila followers. Lui è originario di Conegliano, studia lettere all’Università di Milano e da 9 mesi è in terapia ormonale. Per lui la vera data di nascita è il 12 giugno del 2021, come scrive anche su Instagram.

Il racconto della sua transizione

Come ha raccontato al Corriere della Sera, la sua storia è molto lineare. “Ho iniziato a sentire che c’era qualcosa di diverso già alle elementari. Mentre alla materna tutti giocano con tutti, alle elementari si cominciano a creare gruppi distanti. Le bambine tendono a fare giochi più tranquilli, a chiacchierare, i bambini giocano a calcio, lanciano i sassi. Già questo mi suonava strano. Io – ha spiegato – mi sentivo altro da tutte le idee stereotipate di bambini e bambine. La cosa è diventata palese alle medie”. Da lì il racconto di sentirsi in un corpo non suo: “Mi sentivo maschio, ma ero una femmina. Solo che non vedevo soluzioni, sono diventato quasi crudeli nei confronti della transessualità. Ho estremizzato tutto, sono diventato super femminile, ero sempre con i vestitini, capelli biondi e lunghi. Ma non è bastato”.

L’aiuto del professore

Bryan ha raccontato di essere stato aiutato da un suo professore alle superiori, dopo aver scritto un tema. “Era un docente con cui ero in confidenza, ho tirato fuori tutto, in 3 ore, durante un compito di italiano sulla musica. Lui lo ha letto e mi ha chiesto di parlare l’ora successiva. Mi ero firmato ‘Bryan’, lui me lo ha fatto notare e da lì è cominciato il mio coming out, è stata la fine dell’ansia”.

Il rapporto con i genitori

Dopo quel compito in classe, Bryan con un messaggio su WhatsApp lo ha detto alla mamma, che in realtà già sapeva tutto e stava solo aspettando che fosse lui a fare il primo passo. Con il padre, invece, all’inizio è stato difficile. “Nonostante ci sia stato sempre molto rispetto da parte sua, ho sentito molto forte il malessere. Aveva tantissima paura per me, della società, del percorso medico che non è leggero”.

I cambiamenti fisici su Tik Tok e i social

Dal 12 giugno scorso Bryan ha iniziato la terapia ormonale e sui social, soprattutto su Tik Tok, racconta tutti i suoi cambiamenti fisici e risponde alle domande e alle curiosità di chi lo segue. Si definisce un creatore digitale su Instagram ed è sempre disponibile con tutti. Su Instagram, con l’account @bryanceotto vanta oltre 7.000 followers.