Bud Spencer, chi è la figlia Cristiana: età, oggi, lavoro, foto e Instagram

Oggi, 20 giugno 2023, su Rai 1, dalle 14 alle 16, non perdetevi una speciale puntata di “Oggi è un altro giorno“; tra gli ospiti, oltre a Maria Teresa Venturini Fendi, sarà presente la figlia di Bud Spencer, Cristiana. Quest’ultima offrirà un ricordo più intimo e inedito di uno degli attori che hanno segnato la storia del cinema italiano con i famosi cult accanto a Terence Hill. Ma chi è sua figlia Cristiana, che ha ereditato la sua passione per l’arte e la scrittura? Scopriamo insieme tutto su di lei: età, oggi, lavoro, foto e Instagram.

Cosa sappiamo su Cristiana, la figlia di Bud Spencer

Cristiana Pedersoli è nata a Roma nel 1962 da Carlo Pedersoli, meglio conosciuto come Bud Spencer, e Maria Amato, figlia del produttore cinematografico Peppino Amato. Cresciuta in una famiglia di artisti, Cristiana ha due fratelli: Giuseppe, detto “Peppotto”, e Diamante, detta “Didda”. Il padre le aveva affibbiato il nomignolo di “Cri Cri” e le faceva spesso dei giochi di magia.

Una pittrice e scultrice di talento

Cristiana ha sempre avuto la passione per la pittura e la scultura, grazie anche alla zia che le ha insegnato le tecniche artistiche inoltre ha studiato disegno di gioiello all’Accademia di Moda e di Costume di Roma. Nel 2010 ha creato una linea di salvadanai NO REGRETS, dipinti in terracotta, e ha organizzato spesso mostre, eventi e aste di beneficenza. Cristiana si è anche impegnata nella realizzazione della serie pittorica e scultorea Legami, opere in ferro arrugginito e dipinte in bianco e nero. Il suo stile è originale e innovativo, capace di esprimere emozioni e sentimenti.

Una scrittrice appassionata

Cristiana non si è limitata all’arte visiva, ma si è cimentata anche nella scrittura di biografie e ricordi del suo amato papà. Ha pubblicato in particolar modo un libro che ha riscosso molto succeso: “BUD.Un gigante di papà”, in cui racconta la vita privata e professionale di Bud Spencer, il suo rapporto con Terence Hill e le sue imprese sportive. Cristiana ha voluto rendere omaggio al padre con parole dolci e affettuose, mostrando il lato umano e familiare del grande attore.

Una mamma felice

Cristiana è anche una mamma orgogliosa di due figli: Sofia e Nicolò; nonostante i suoi impegni artistici e letterari, non ha mai trascurato la sua famiglia e ha sempre cercato di trasmettere ai suoi figli i valori che ha ricevuto dal padre: l’amore per la vita, il rispetto per gli altri, il senso dell’umorismo. Cristiana ha anche un bellissimo rapporto con Terence Hill, che considera come uno zio e che ogni tanto viene a cena a casa sua.

Una star di Instagram

Cristiana è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove ha oltre 14 mila seguaci. Sul suo profilo condivide spesso foto della sua vita quotidiana, delle sue opere artistiche, dei suoi libri e dei suoi ricordi con il padre. Cristiana si mostra sempre sorridente e positiva, pronta a interagire con i suoi fan e a diffondere il suo messaggio di gioia e speranza.