Caduta Libera, chi è il campione di stasera e quanto ha vinto: montepremi di oggi domenica 18 giugno 2023

I telespettatori di Canale 5 possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo perché anche ora che la programmazione, quella classica, è stata stravolta, a loro Mediaset ha deciso di fare un regalo. E di mandare in onda le nuove puntate di Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti e co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Nuove puntate, quindi, per il programma cult dell’ammiraglia Mediaset, che nell’ottobre scorso ha tagliato il traguardo dei 1000 appuntamenti.

Chi è il campione di Caduta Libera di stasera

Stasera a cercare di conquistare il primato sono stati chef stellati. Una puntata inedita che ha visto salire sulla botola centrale Ambra Romani, figlia di mamma marchigiana e papà del Mali oltre che nipote di un famoso pasticcere umbro dei primi del novecento, dal quale nasce la sua cucina che dà vita a piatti dai sapori ricchi e corposi della nostra Italia uniti al gusto esotico delle sue origini. Ce l’avrà fatta a battere tutti gli sfidanti?

Quanto ha vinto oggi

Il campione è riuscito a portarsi a casa un bel montepremi? Il meccanismo del gioco è sempre lo stesso: sfide tra 11 concorrenti a ‘colpi’ di domande di cultura generale (e non solo) alle quali bisogna rispondere in 30 secondi. Il concorrente al centro della botola avrà inizialmente 3 vite e l’obiettivo è quello di eliminare tutti gli sfidanti per arrivare al gioco finale, quello che consiste in 10 domande da rispondere in 3 minuti. Se il campione indovina tutte le risposte vince il montepremi in palio, altrimenti cade nella botola. E avrà il diritto di tornare nelle puntate successive.

La concorrente che è riuscita a restare al centro della botola è stata Valeria Dell’Amico, executive chef del ristorante Narciso, incoronata vincitrice nella puntata, al termine di una sfida che l’ha vista di fronte ad altri 10 chef, con i quali si è sfidata a suon di quiz, parole da completare e indovinelli. Dell’Amico ha vinto la puntata con 170mila euro, ma è caduta sui ’10 passi’ perdendo la possibilità di aggiudicarsi fino a 500.000 euro.

Come partecipare a Caduta Libera

In ogni caso, il programma è alla ricerca di talenti eccezionali. Per partecipare ai casting della prossima edizione di “Caduta Libera” si può scrivere alla mail castingcadutalibera@endemolshine.it .

Per salire sulle botole, però, è necessario rispettare alcuni requisiti: avere tra i 18 e i 55 anni, pesare meno di 100 chili, non soffrire di cuore o mal di schiena e, nel caso delle signore, lasciare a casa i tacchi alti.