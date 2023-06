Caduta Libera, chi è la campionessa Donatella e quanto ha vinto: montepremi di oggi venerdì 23 giugno 2023

I telespettatori di Canale 5 possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo perché anche ora che la programmazione, quella classica, è stata stravolta, a loro Mediaset ha deciso di fare un regalo. E di mandare in onda le nuove puntate di Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti e co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Nuove puntate, quindi, per il programma cult dell’ammiraglia Mediaset, che nell’ottobre scorso ha tagliato il traguardo dei 1000 appuntamenti.

La nuova campionessa Donatella da Ferrara

La signora Donatella si è imposta come nuova campionessa del gioco ieri sera, risultando dopo anni come la prima donna a vincere nel programma. La signora è un’impiegata statale, nata a Torino e oggi residente nella provincia di Ferrara. Succede al campione Michele Marchesi in questa edizione del programma.

Quanto ha vinto oggi

La campionessa è riuscita a portarsi a casa un bel montepremi? Il meccanismo del gioco è sempre lo stesso: sfide tra 11 concorrenti a ‘colpi’ di domande di cultura generale (e non solo) alle quali bisogna rispondere in 30 secondi. Il concorrente al centro della botola avrà inizialmente 3 vite e l’obiettivo è quello di eliminare tutti gli sfidanti per arrivare al gioco finale, quello che consiste in 10 domande da rispondere in 3 minuti. Se la campionessa indovina tutte le risposte vince il montepremi in palio, altrimenti cade nella botola. E avrà il diritto di tornare nelle puntate successive. In questa puntata Donatella arriva alla botola con 22 mila euro. Donatella non riesce a vincere, indovinando solo 8 risposte giuste su 10.

Come partecipare a Caduta Libera

In ogni caso, il programma è alla ricerca di talenti eccezionali. Per partecipare ai casting della prossima edizione di “Caduta Libera” si può scrivere alla mail castingcadutalibera@endemolshine.it .

Per salire sulle botole, però, è necessario rispettare alcuni requisiti: avere tra i 18 e i 55 anni, pesare meno di 100 chili, non soffrire di cuore o mal di schiena e, nel caso delle signore, lasciare a casa i tacchi alti.