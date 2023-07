Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra e quanto ha vinto: montepremi di oggi sabato 8 luglio 2023

Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra Gori e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di oggi sabato 8 luglio 2023.

Ormai un cult della televisione, il quiz condotto da Gerry Scotti nel preserale di Canale 5, “Caduta Libera”, è un vero e proprio must nelle case degli italiani. Prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, il game show è tornato con delle novità tutte da scoprire che stanno piacendo particolarmente al pubblico.

Iniziata con il campione dei campioni, Michele Marchesi (che ha abbandonato lo scettro per tornare dai suoi pazienti), l’edizione in corso sta tenendo incollati alla TV milioni di telespettatori con dei match tutti nuovi. A tal proposito, che cosa è accaduto stasera 8 luglio 2023? Scopriamolo insieme!

Chi è la nuova campionessa di Caduta Libera?

Su di lei non si sa tantissimo, però è sotto gli occhi di tutti che la 21enne Ginevra Gori sia un talento straordinario. I fedelissimi di Gerry Scotti ricorderanno assolutamente che la ragazza aveva già partecipato al programma qualche tempo fa. Infine, la giovane ha più volte specificato che con le somme accumulate del montepremi le piacerebbe intraprendere un viaggio e frequentare un Master.

Quanto ha vinto oggi Ginevra di Caduta Libera?

La campionessa in carica è riuscita a racimolare una bella sommetta nel corso dell’appuntamento di questa sera, sabato 8 luglio 2023.

Bisogna ricordare che 11 concorrenti, con l’aspirazione di ottenere 500mila euro, si sfidano a colpi di domande di cultura generale, alle quali occorre dare la risposta corretta in 30 secondi. A differenza degli altri, il campione è la sola persona a possedere tre vite: il compito fondamentale è di non perderle tutte per poter accedere a “I Dieci Passi”, l’ultima parte del quiz televisivo. Qui, occorre completare adeguatamente dieci quesiti in tre minuti per accaparrarsi il montepremi raccolto.

Nella puntata di ieri, venerdì 7 luglio, Ginni (come la chiama spesso il padrone di casa) stava quasi per vincere ben 111mila euro, senza però concludere. Mentre, questa sera sabato 8 luglio 2023, la giovinetta, purtroppo, non è riuscita ad ottenere i suoi 62mila euro durante il gioco finale, non rispondendo alle domande che seguono.

Compattezza, omogeneità, uniformità → COERENZA .

. L’insenatura del Mar Tirreno su cui si affaccia Maratea → GOLFO DI POLICASTRO .

. In senso generico, che va oltre, supera certi limiti → TRASCENDENTALE .

. Modo di dire che indica il rovinare un progetto, far fallire un’iniziativa → MANDARE ALL’ARIA.

Come partecipare a Caduta Libera?

Sono aperti i casting per poter partecipare come concorrente alla nuova edizione di “Caduta Libera”. Per candidarsi, occorre, innanzitutto, mandare una e-mail all’indirizzo castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per poter aderire senza alcun problema, non bisogna: