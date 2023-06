Caduta Libera, il campione Michele Marchesi si è ritirato: ecco perché e quanto ha vinto

Grande addio ieri nella puntata di Caduta Libera, il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il campione più longevo del quiz show, Michele Marchesi, si è ritirato a sorpresa sul finire della puntata. In un breve discorso dove ha ringraziato tutti gli operatori del programma e Gerry Scotti, ha annunciato il proprio addio al programma prima di giocare alla sfida finale della botola.

L’addio di Michele Marchesi a Caduta Libera

Si è emozionato Gerry Scotti a sentire il discorso di addio di Michele Marchesi. Il giovane campione, infatti, imbattuto per ben tre stagioni consecutive del programma, ha deciso di ritirarsi per motivi professionali. Il ragazzo, infatti, è un giovane medico del reperto di Neurochirurgia, motivando la sua scelta proprio agli impegni professionali che per il programma aveva dovuto momentaneamente sospendere.

Michele Marchesi si ritira da imbattuto

Un lungo discorso di ringraziamento quello del giovanissimo campione, che risulta come il “campione più longevo del programma”. Durante lo spazio che gli ha concesso Gerry Scotti, il concorrente ha voluto ringraziare soprattutto quei “volti dietro alle quinte” che lo hanno aiutato ad ambientarsi in oltre le 100 puntate di programma.

Il giovane si è lasciato andare anche a un piccolo sfogo, più rivolto però ai suoi avversari: “Caro Gerry, avrei voluto essere sconfitto stasera da un avversario. Mi dispiace andarmene da imbattuto e ritirandomi”. Insomma, il ragazzo sperava almeno ieri sera di trovare un degno erede che ne prendesse il posto. Ma è risultato troppo bravo per veder esaudito questo desiderio.

Michele è stato il traghettatore di Caduta Libera

Insieme a Gerry Scotti, Michele Marchesi si è distinto come il più grande campione della trasmissione. Infatti, nelle sue prestazioni all’interno del quiz show, ha scritto indubbiamente un pezzo di storia del programma del pre-serale. Un addio che è stata plaudito anche dal pubblico in studio, considerato come Michele – nonostante la giovane età – sia stato uno dei concorrenti più amati dello show condotto da Scotti.

Sono 103 le puntate da imbattuto

Michele Marchesi è stato il classico “carro armato” di Caduta Libera. All’attivo, infatti, ha portato a casa ben 103 puntate consecutive da Campione. Risultati da record, considerato come gli altri campioni precedenti a lui erano riusciti ad avvicinarsi solamente alle 90 puntate. Per ora il record è inavvicinabile, ma mai dire mai con questi giochi, dove il grande talento può emergere in ogni momento.

Più di 500 mila euro conquistati nel quiz show

Sotto la conduzione di Gerry Scotti, Michele Marchesi è risultato anche tra i Campioni più vincenti del programma. Nonostante abbia 31 anni, il ragazzo di Pavia ha superato per quasi 20 volte la sfida della “Botola”, portandosi a casa la cifra record di 656 mila euro. Cifre che fanno impazzire qualsiasi persone e che lo proclamano tra i campioni più virtuosi dello show.