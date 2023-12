Carbonara all’inglese con funghi panna e pollo, la ricetta fa infuriare Fiorello a Viva Rai2

Sua maestà la Carbonara è considerata la Regina della pasta. E quando gli ingredienti che arricchiscono la pietanza vanno ben oltre la diatriba: guanciale o pancetta e si incentrano su alterazioni della ricetta tradizionale, allora anche il noto conduttore di Viva Rai 2, Fiorello, insorge. È successo stamattina, lunedì 18 dicembre, nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione in onda dal Foro Italico, dove è stata esaminata la ricetta riveduta e corretta della carbonara secondo gli inglesi.

La rivisitazione inglese della carbonara

In Inghilterra, infatti, pare che la rivisitazione del primo piatto preveda l’aggiunta di funghi, panna e pollo. Una trasformazione della Regina dei primi piatti nostrani che ha fatto accapponare la pelle ai tanti romani che stamattina alle 7 e 30 sono arrivati puntuali per seguire in diretta lo spettacolo di Fiorello.

Fiorello ha invitato lo chef Mariola a cucinare la vera carbonara

Piuttosto risentito per la variazione apportata dagli inglesi, lo showman non ha esitato a chiedere allo chef Mariola, famosissimo sui social, di approntare una bella carbonara in barba all’orario, le 7 della mattina. E il cuoco ha realizzato in diretta la ricetta classica con tutti i crismi. Una volta pronta la pasta è stata offerta anche al pubblico presente a conferma che un buon piatto di carbonara può fare gola anche a colazione… Anche il conduttore del programma, dopo aver offerto ai visitatori un assaggio del succulento primo piatto, non ha esitato a degustare, insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciani, qualche forchettata di carbonara.

Una mattinata di prelibatezze italiane: dopo la pasta i cornetti con la crema

Si è trattato di una mattinata di prelibatezze a Viva Rai 2. Perché dopo aver assaporato la vera carbonara ai presenti è stato offerto anche il dessert. È stato Tommaso Paradiso, cantautore ed ex frontman dei Thegiornalisti, a portare cornetti alla crema per tutti.

Un inizio giornata concluso con un’esibizione dell’ex frontman dei Thegiornalisti

Fiorello, ancora una volta, ha condiviso i dolci con i presenti, per poi coinvolgere tutti nel medley improvvisato di Paradiso che, chitarra in spalla si è cimentato in alcuni pezzi tratti dai suoi successi. Via le transenne e tutti a cantare insieme al conduttore e il cantante. Una vera e propria festa, quella che, come sempre, Fiorello è stato capace di realizzare nelle prime ore di oggi. Un’occasione grazie alla quale il conduttore tanto amato al pubblico italiano ha celebrato dapprima la tradizione culinaria, poi quella musicale italiana.