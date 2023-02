Carla Bruni a Sanremo 2023: chi è, età, carriera, marito, figli e Instagram

Carla Bruni al Festival di Sanremo 2023. Grande attesa per il ritorno in Italia dell’attrice e cantante che salirà sul palco dell’Ariston nella quarta serata di questa 73esima edizione. La modella, moglie di Nicolas Sarkozy, duetterà insieme a Colapesce e Dimartino. Ma in attesa di assistere alla sua esibizione ripercorriamo la carriera di una delle donne più belle e amate del nostro Paese.

La biografia di Carla Bruni

Carla Bruni è nata a Torino il 23 dicembre del 1967. Oggi pertanto ha 56 anni. Ha vissuto in Francia fino all’età di 7 anni e ha lavorato come modella tra il 1987 e il 1997, per poi dedicarsi alla musica. E’ figlia adottiva dell’industriale e compositore Alberto Bruni Tedeschi e della pianista, nonché attrice, Marisa Borini. Ha studiato in Svizzera e si è poi iscritta alla facoltà di architettura alla Sorbona senza però mai concludere gli studi. Carla Bruni ha poi deciso di dedicarsi alla musica e nel 2002 ha pubblicato il suo primo album. Dal 2008, com’è noto, è la moglie dell’ex Presidente francese Sarkozy.

La carriera tra musica, cinema e televisione

Impossibile ripercorrere in poche righe la fantastica carriera dell’attrice divisa tra alcune delle sue più grandi passioni, ovvero la musica, il cinema ma anche la televisione. Sei gli album ad esempio registrati in studio (l’ultimo nel 2020 dal titolo Carla Bruni), almeno sei le pellicole in cui ha recitato più tutti gli altri in cui il suo nome compare associato alle colonne sonore. Quindi le serie tv in cui ha partecipato dal 2003 al 2009.

Rapporto con l’Italia

Il rapporto con il nostro Paese è stato in alcuni momenti della sua vita un po’ controverso. Dal canto suo lei si è sempre mostrata legata alla cultura italiana, tuttavia alcune interviste e prese di posizioni in merito ad alcune vicende internazionali le hanno attirato critiche da parte di diversi politici italiani.

Carla Bruni e il duetto a Sanremo 2023

Al Festival di Sanremo 2023 è stata scelta dal Direttore Artistico e conduttore Amadeus per salire sul palco dell’Ariston nella serata (la quarta) dedicata ai duetti. Per lei l’esibizione con il duo Colapesce Dimartino.

La vita privata e gli amori della moglie di Sarkozy

Carla Bruni per un periodo ha vissuto presso Jean Paul Enthoven e si è innamorata del figlio, il professore di filosofia Raphael Enthoven. Ha iniziato con lui una storia d’amore e nel 2001 hanno avuto un figlio, Aurelien. Nel 2007 la stampa francese ha reso pubblica la relazione di Carla Bruni con il Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy. La coppia si è sposata il 2 febbraio 2008 al Palazzo dell’Eliseo con una cerimonia in forma civile. Nel 2011 la Bruni ha annunciato ufficialmente di aspettare un figlio dal presidente francese e il 19 ottobre dello stesso anno è stata data notizia della nascita di Giulia.

Carla Bruni curiosità, padre biologico

Non tutti sanno che:

Tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 l’imprenditore di Torino Maurizio Remmert ha dichiarato di essere il vero padre di Carla Bruni.

Nel 2017 Carla Bruni è tornata eccezionalmente in passerella alla settimana della moda di Milano per omaggiare Gianni Versace.

Nel 2010 è stata fatta oggetto di insulti e incitazioni a ucciderla, in Iran, da parte del quotidiano ultraconservatore Kayhan, per la sua campagna a favore di una donna condannata alla lapidazione per adulterio e omicidio.

Nel 2008 è stata nominata ambassadrice mondiale pour la protecion des meres et des enfants contre le SIDA presso il Fondo Mondiale, l’Unicef e l’ONUSIDA.

Instagram Carla Bruni

L’attrice è presente sui social. Ha ad esempio un account Instagram @carlabruniofficial che potete trovare qui. Ad oggi vanta circa 750.000 followers.