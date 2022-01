Carlo Andreoli, chi è il finalista di The Voice Senior: età, canzoni, chitarra

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Carlo Andreoli, uno dei finalisti di The Voice Senior.

Carlo Andreoli, chi è il finalista di The Voice Senior

Carlo Andreoli ha stupito tutti ed è riuscito a conquistarsi la finale di The Voice Senior, il programma di Rai 1 condotto ogni venerdì da Antonella Clerici. Ha lasciato senza parole con la sua prima esibizione sulle note di Sultans of Swing dei Dire Straits e ha subito fatto parte del team di Loredana Berté. Di lui sappiamo che è nato a Pavia nel 1959, ha sempre suonato per strada ed è padre di quattro figli, avuti da tre donne diverse. Ora è pronto per la finale di venerdì: vincerà? Lo scopriremo solo sintonizzandoci su Rai 1!