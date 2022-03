Carlo Calenda: chi è, età, carriera, partito, chi è la madre, figli, padre, biografia, chi è la moglie, sindaco, Twitter e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Carlo Calenda e molto probabilmente si tornerà sulla guerra in Ucraina, con gli ultimi aggiornamenti di una disumanità e orrore che non sembrano arrestarsi.

Chi è Carlo Calenda

Carlo Calenda è nato a Roma il 9 aprile del 1973 ed è un dirigente d’azienda e politico italiano, capo politico di Azione. E’ un europarlamentare ed è stato viceministro dello sviluppo economico nei governi Letta e Renzi e in seguito Ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni. Figlio del giornalista e scrittore Fabio Calenda e della regista Cristina Comencini, Carlo Calenda è cresciuto nel rione Prati, ha frequentato il liceo classico Mamiani e a 18 anni ha iniziato a lavorare, vendendo fondi di investimento e polizze porta a porta. Dopo la laurea in giurisprudenza con 107/110, ha iniziato a lavorare per società finanziarie e nel 1998 è approdato, in seguito a uno stage non retribuito, alla Ferrari. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e in Confindustria è stato nominato assistente del presidente, poi direttore dell’area strategica e affari internazionali. Ha lavorato anche per Sky in veste di responsabile marketing, è stato direttore generale di Interporto Campano e presidente di Interporto Servizi Cargo.

Chi è la moglie, figli

Carlo Calenda ha avuto la prima figlia, Tay, quando aveva soli 16 anni da una relazione con la segretaria del compagno della madre, Riccardo Tozzi. Successivamente ha sposato la manager Violante Guidotti Bentivoglio e dal loro amore sono nati tre figli. Nel 2018 Calenda ha raccontato che la moglie è malata, è affetta da leucemia.

L’orientamento politico

Carlo Calenda è liberalsocialista e socialdemocratico liberale. Sostiene l’investimento e il miglioramento della sanità pubblica così come l’investimento e il miglioramento dell’istruzione pubblica. E’ favorevole al salario minimo, ai matrimoni gay, alle unioni civili, alla legalizzazione delle droghe leggere, all’eutanasia, all’introduzione dello ius soli. I primi passi nel mondo della politica li ha fatti nel 2012 quando è stato tra i firmatari del manifesto ‘Verso la Terza Repubblica’ dell’associazione Italia Futura, fondata da Luca Cordero di Montezemolo. Poi, nel 2013 è stato candidato alle elezioni politiche nella lista di Scelta Civica nella circoscrizione Lazio 1 e nello stesso anno è stato nominato viceministro dello sviluppo economico nel governo letta, incarico confermato anche sotto la guida di Renzi, con delega al commercio estero.

La politica

Come viceministro ha condotto numerose delegazioni di imprenditori italiani all’estero, ma nel 2015 ha lasciato Scelta Civica e ha comunicato la sua intenzione di iscriversi al Partito Democratico. Nel 2016 dal governo Renzi è stato nominato Rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione Europea e due mesi dopo è tornato come ministro al MISE. Ha promosso e attuato, per la prima volta in Italia, un piano strategico di sviluppo industriale ‘Impresa 4.0’, basato sulle dinamiche della cosiddetta Industria 4.0. Nel 2018 ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico, poi nel 2019 ha lanciato Siamo Europei.

La fondazione di Azione

Nel 2019, a seguito della caduta del governo Conte I sostenuto da MS5 e Lega, Calenda ha annunciato l’uscita dal PD e il 21 novembre ha fondato Azione, la sua nuova formazione politica di centro-sinistra, progressista e riformista insieme al senatore Matteo Richetti. E nel 2020 si è candidato alle elezioni di Roma, senza però riuscire a diventare il primo cittadino della Capitale.

Twitter

Molto seguito sui social. Su Twitter vanta oltre 305 mila followers.