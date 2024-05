Carlo Conti condurrà Sanremo 2025, è ufficiale: il cachet è stellare

Se finora erano solo indiscrezioni e voci di corridoio, adesso è arrivata la notizia ufficiale, direttamente dalla Rai: Carlo Conti sarà il prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. La decisione è stata presa dai vertici aziendali che hanno annunciato: ‘Per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo’.

Prende il via una nuova sfida per Carlo Conti

Per il 63enne, conduttore fiorentino prende il via una nuova sfida, seppure si tratta di un’esperienza già vissuta nelle tre edizioni della rassegna canora andata in scena tra il 2015 e il 2017. Di certo per Conti non si tratterà di un impegno facile, visto che arriva dopo cinque edizioni, tra il 2020 e il 2024, nelle quali Amadeus, passato ufficialmente a Canale Nove, è stato capace di racimolare numeri importanti.

La notizia ufficiale questa mattina al Tg1

L’ufficialità della notizia è arrivata proprio questa mattina, mercoledì 22 maggio, al TG1 ed è in diretta che Carlo Conti sottolinea: ‘È già partito il tam tam, mi sta squillando il telefonino’. Intende riprendere da dove ha lasciato, il conduttore, continuando sulla scia dei suoi predecessori e nel rispetto del grande lavoro fatto dal collega, Amadeus. ‘Speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutti insieme, tutta la famiglia di fronte dalla tv’.

Conti pronto a prendere in mano le redini di Sanremo

Dovrà rimboccarsi le maniche sin da subito Conti in vista di un appuntamento importante non solo per la Rai, ma per tutt’Italia. Ma il conduttore non teme la sfida, anzi la coglie come un’occasione ‘per festeggiare i miei 40 anni in Rai’.