Carlo Negri, chi è il fidanzato di Sabrina Ghio: età, lavoro, di dov’è, matrimoni, figli, Instagram

Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Oggi da Silvia Toffanin arriveranno molti personaggi di Uomini e Donne e tra di loro ci sarà anche Sabrina Ghio, l’ex tronista con il suo racconto di dolore e rinascita. Ma conosciamo meglio il fidanzato Carlo Negri, nonché futuro marito.

Carlo Negri, chi è il fidanzato e futuro marito di Sabrina Ghio: età e lavoro

Carlo Negri. E’ lui il fidanzato e futuro marito di Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne seguitissima sui social. Di lui sappiamo che ha 30 anni, classe 1991, ed è nato a Caserta. Non sappiamo bene che lavoro faccia, ma forse è un imprenditore. Quello che è certo è che la sua vita è lontana dal mondo dello spettacolo.

Carlo Negri e Sabrina Ghio: matrimonio, figli

Carlo Negri e Sabrina Ghio sono innamoratissimi, appaiono sui social complici e affiatati come non mai. E presto diventeranno anche marito e moglie: lui, infatti, le ha fatto una proposta di matrimonio da sogno. Tra lacrime di gioia e felicità. Ma c’è di più: sono in dolce attesa del loro primo figlio, anche se Carlo è legatissimo a Penelope, la bimba che Sabrina ha avuto con l’ex marito.

Instagram

Attualmente pare abbia disattivato il suo account Instagram.