Carlo Piano, chi è l’autore del libro Il Torto: età, carriera, oggi, libri, la storia di Donato Bilancia

Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Come spesso capita, in trasmissione sarà dato spazio ai libri e in questo caso ci sarà anche Carlo Piano, autore del libro Il Torto. Avremo modo così di conoscerlo più da vicino – oltre che chiaramente a saperne di più sul testo pubblicato – sia dal punto di vista professionale, che dal lato della vita privata. Ma cosa sappiamo intanto su di lui?

Dagli esordi al successo dello scrittore Carlo Piano

Genovese, oggi lo scrittore ha 58 anni. Dopo aver seguito nel 1998 per un quotidiano nazionale il caso “Bilancia” (il killer accusato di aver commesso 17 omicidi in Liguria) nel tempo è diventato collaboratore per varie testate giornalistiche importanti tra cui Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX. E’ edito da Edizioni E/O e Feltrinelli. Fino ad oggi ha scritto e pubblicato vari testi tra cui Il Cantiere di Berto, avente come tema la tragedia e la rinascita del ponte di Genova. Laureato in lettere moderne all’Università di Genova ha realizzato inoltre diversi progetti con il papà Renzo, il famoso architetto: tra questi l’Almanacco dell’Architetto in cui racconta l’architettura contemporanea e la sua sfida con la sostenibilità ambientale.

Di cosa parla l’ultimo libro Il Torto, trama, chi era Donato Bilancia

Il titolo completo del suo ultimo libro è “Il torto. Diciassette Gradini verso l’inferno” edito da Edizioni E/O. Lo scrittore torna sulla figura di Donato Bilancia, lo spietato killer catturato 25 anni fa. Carlo Piano cerca di ricostruire la vita dell’assassino cercando di indagare sul perché diede inizio a quella furia omicida. Il killer Donato Bilancia, detto Walter, è morto a causa del Covid nel 2020: lui che, ancora oggi, resta un caso senza spiegazione. Perché agì con tanta ferocia? L’uomo era stato condannato al carcere a vita con 13 ergastoli per i 17 delitti commessi, da qui il titolo del libro.