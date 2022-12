Carlo Rambaldi: chi era, opere, ET, dove è nato, carriera, chi è la moglie, figli, film e Oscar

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Daniela Rambaldi, figlia del premio Oscar Carlo, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per la sua famiglia. E lo farà in una lunga ed intensa intervista.

Cosa sappiamo su Carlo Rambaldi

Carlo Rambaldi è nato a Vigarano Mainarda il 15 settembre del 1925 ed è morto a Lamezia Terme nel giorno di San Lorenzo, nel 2012. Lui è stato un noto effettista e artista, noto a livello nazionale (e non solo) per le sue opere in campo cinematografico. Sappiamo che ha ottenuto prima il diploma in geometra, poi si è laureato all’accademia delle belle arti di Bologna e ha iniziato da lì a frequentare gli ambienti cinematografici in Italia. Nel 1956 ha realizzato il drago Fafner, lungo sedici metri, per il film Sigfrido e da lì ha continuato a lavorare per grandi registi, come Mario Monicelli e Marco Ferreri, Pier Paolo Pasolini e Dario Argento: con quest’ultimo ha realizzato gli effetti speciali di Profondo rosso.

Il debutto (anche) a Hollywood e gli Oscar

Ma è stato l’incontro con la grande produzione cinematografica americana di Hollywood a fargli affinare le sue abilità nella creazione di effetti speciali. Nel 1972 è stato chiamato a realizzare il burattino per le Avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, poi ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali per ben tre volte:

il primo è arrivato con King Kong del 1976 per il quale ha creato un pupazzo di 12 metri. E nel 1982 ha creato il suo capolavoro, commuovendo tutti, con il protagonista di E.T L’extra terrestre di Steven Spielberg.

I film dopo E.T

Tra i numerosi film a cui ha collaborato ricordiamo:

Incontri ravvicinati del terzo tipo

Dune

Ma non solo. Carlo Rambaldi è stato membro del Comitato d’onore dell’Ischia Film Festival e dell’Accademia Act Multimedia di Cinecittà. Nel 2008, poi, è stato giurato del Calendimaggio.

Chi è la moglie, vita privata, figlia Daniela

Ma veniamo alla vita privata. Carlo Rambaldi è stato sposato con Bruna Basso e dal loro amore sono nati due figli: Daniela e Walter, che insieme, dopo la morte del grande artista, hanno deciso di istituire una fondazione in suo onore. In onore del tre volte Premio Oscar. Daniela Rambaldi, che oggi sarà ospite di Serena Bortone, è nata a Roma, dove ha vissuto gran parte della sua infanzia, poi però con la famiglia si è trasferita a Los Angeles.