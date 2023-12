Carlo Verdone cattura l’autunno e il silenzio magico di Roma al Gianicolo: la magnifica fotografia su Facebook

Fan ammaliati dalla fotografia di Carlo Verdone, che riprende l’autunno di Roma al Gianicolo: lo scatto sul suo profilo Facebook.

L’attore Carlo Verdone ha condiviso uno scorcio suggestivo della sua mattinata a Roma sulla sua pagina Facebook, regalando ai suoi fan un’immagine affascinante della strada che conduce al Gianicolo. Il post è accompagnato da un commento che rivela non solo il suo amore per la città eterna ma anche il suo cambiamento di abitudini a causa del nuovo progetto lavorativo.

Lo scatto incantevole di Carlo Verdone al Gianicolo di Roma

“Questa mattina intorno alle 7,30 sul Colle Gianicolo. Ormai, per il nuovo lavoro che sto svolgendo, mi sveglio sempre alle 6. Ho preso da un mese e mezzo questa abitudine. Ora non mi pesa più e le giornate sembrano molto più lunghe ovviamente. Visto che tutto il mio quartiere era avvolto dalla nebbia, ho preso la macchina fotografica e sono salito al Gianicolo. Questo silenzio assoluto e questi colori autunnali mi hanno riportato alla mia infanzia. Quando Roma non era così caotica e disordinata. Oggi mi sono riappacificato con la mia città che tanto amo e tanto non riesco più a identificare.”

I ricordi di una Roma che non c’è più

Verdone descrive un’atmosfera magica che lo ha riportato indietro nel tempo, quando la capitale italiana era un luogo di pace e tranquillità, lontano dal caos attuale. Il suo scatto immortalato al volo cattura la bellezza di un momento speciale, in cui i colori autunnali sembrano appartenere a un’epoca passata. “Questa mattina i colori erano quasi di altri tempi. I ricordi tornavano chiari in quell’atmosfera così pacata e gentile. Mi sono detto di scattare al volo prima che arrivasse qualcuno. E al volo ho scattato questa.”

Il simpatico episodio con Carlo Verdone al Gianicolo

Il racconto di Verdone non manca di umorismo, quando un taxi interrompe il suo momento di riflessione con una voce sgraziata ma simpatica, esclamando: “A Carle’, forza Roma sempre!” Una breve interazione che riporta alla realtà, mostrando che a Roma il silenzio è solo un attimo fugace. “A Roma il silenzio esiste solo per un attimo. Intanto sono riuscito a fermare al volo l’autunno. La stagione che più amo nel posto che più amo. Buona domenica a tutti. Carlo Verdone”

L’amore di Carlo Verdone per l’autunno e Roma

Concludendo il suo post, Verdone esprime il suo amore per l’autunno, catturato in un istante, nel luogo che continua ad amare nonostante le trasformazioni della città. Il messaggio è un invito a riflettere sulla bellezza fugace della vita e a godere dei momenti di silenziosa contemplazione anche in una metropoli sempre in movimento.