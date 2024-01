Carlo Verdone, lo sapete che ha una figlia? Non gli assomiglia per niente.. La FOTO

Alla scoperta di Giulia, la figlia dell’attore romano Carlo Verdone: ecco cosa sappiamo sul suo conto nel mondo del cinema.

Pochi lo sanno, ma Carlo Verdone ha una figlia che attualmente lavora nel mondo cinematografico italiano. Si tratta di Giulia Verdone, figlia del grande attore romano e che dimostra con tanti lavori cinematografici di aver ereditato il grande talento artistico del proprio padre. Anche se non come attrice, Giulia sta seguendo le orme del papà Carlo in un modo tutto suo e strettamente personale: dietro la macchina da presa.

Alla scoperta della figlia di Carlo Verdone

Giulia è la figlia che Carlo Verdone ebbe nel matrimonio con Gianna Scarpelli. La figlia dell’attore, a livello artistico, mostra di avere un talento cinematografico fin dalla giovane età. Prima compare in qualità di comparsa in alcuni film del proprio padre, dove svolge ruoli in cui recita piccole parti o fa delle apparizioni. Poi, successivamente, specializzandosi nei lavori con la macchina da ripresa.

Il talento cinematografico di Giulia Verdone

Giulia si dimostra una degna erede di Carlo Verdone, conquistando nel tempo anche gli addetti ai lavori del cinema italiano e soprattutto le penne dei critici cinematografici. Come il padre, si è dimostrata capace nei suoi lavori di catturare la romanità quotidiana di questa città, portandola nei propri film e ricevendo numerosi premi per questa ricerca fotografica.

I figli di Carlo Verdone e l’impegno nel cinema

Entrambi i figli di Carlo Verdone, Giulia e Paolo, hanno deciso di seguire le orme del padre nel mondo cinematografico italiano. Se Giulia si occupa delle riprese dei lungometraggi italiani, Paolo ha intrapreso la strada di attore come il proprio padre. Giulia invece, nella propria arte, ha dimostrato di voler costruire dei personaggi come fa anche il proprio papà, ma preferendo metterli davanti a una cinepresa piuttosto che interpretarli in maniera filmica o teatrali. Un lavoro che gli ha permesso, almeno fino a oggi, di lavorare coi grandi nomi del cinema italiano.