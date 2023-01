Carly Paoli: chi è, età, carriera, vita privata, Instagram

Carly Paoli è una cantante britannica. È nata a Nottinghamshire ma ha origini salentine, i nonni infatti erano originari di Spongano. La sua carriera nonostante la giovane età è già costellata di successo, ha duettato con artisti celebri, quali Andrea Boccelli e Josè Carreras. Nonostante la sua giovane età la soprano è già estremamente nota, anche se sulla sua vita privata si sa davvero poco visto che è restia a far conoscere aspetti della sua vita privata.

Chi è la cantante anglo -italiana Carly Paoli

Nata a Nottinghamshire il 28 gennaio del 1989, Carly Paoli è cresciuta a Mansfield. La mamma è di origini anglo-italiane, essendo originaria di Lecce dove vivono alcuni suoi parenti, mentre il papà è inglese. Non si sa se sia legata a qualcuno sentimentalmente, mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma sicuramente non è sposata e non ha figli.

Il suo legame con il Salento è molto forte, ha trascorso diverse estati in Puglia dove ha cantato anche nelle piazze. Il suo primo viaggio da sola nella terra di origine dei suoi nonni materni l’ha fatto quando aveva solo 18 anni. Ha un agriturismo a Wiltshire, ma anche una villa a Capo di Leuca. Le sue qualità canore hanno entusiasmato anche i reali inglesi, si è infatti esibita per re Carlo e anche per William e Kate.

L’esibizione nella partita Italia-Inghilterra

Sensazionale la sua esibizione nella partita Italia-Inghilterra nella quale la soprano ha cantato entrambi gli inni nazionali. “Ho ancora i brividi e sono così orgogliosa di avere cantato gli inni dei miei due Paesi che ancora il cuore mi batte forte” ha dichiarato all’indomani della sua esibizione.

Carriera

Il suo primo disco è “Singing my dreams”. Un esordio che da subito annuncio l’arrivo di un’artista dalle squisite qualità canore. Si è poi esibita al David Fosyer Foundation Miracle Gala” nel 2014 con Jennifer Hudson e Steven Tyler degli Aerosmith. Ma nonostante la giovane età ha al suo attivo già una serie di successi, tra i quali anche l’esibizione, la prima in assoluto di un artista, a “The international Women’s Media Foundation Award” di Los Angeles.

Carly ha anche duettato con Josè Carreras al castello di Windsor e, tra le altre cose, ha aperto il concerto alle Terme di Caracalla insieme a Carreras e Boccelli con l’Ave Maria. Ancora una volta a Roma, al Foro Romano, è stata la sua partecipazione al “Music for Mercy” dove aprì il concerto con Andrea Bocelli, Elaine Paige, David Foster ed i The Tenors.

La cantante è anche stata invitata come ospite speciale del Boccelli’s Cinema Tour. Ha anche ricevuto il Premio Barocco dopo i concerti ad Assisi e Sorrento, andati in onda sulla Rai. Il suo album “Singing My Dreams è stato successivo e ha ottenuto un grandissimo consenso di pubblico.

Instagram

Carly Paoli è presente su Instagram con 14.600 follower.