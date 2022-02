Carmela di Uomini e Donne, una nuova corteggiatrice per Franco: età, origini, vita, interessi

Uomini e Donne. Uno dei cavalieri più corteggiati di questa edizione è sicuramente Franco, su cui Gemma sembra aver messo gli occhi ma purtroppo per le senza troppo successo. Oggi, poi, è arrivata per lui una nuova corteggiatrice. E’ tutto pronto, come sempre, per una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Tra i tantissimi batticuori e le storie che vedremo oggi, in studio, c’è spazio anche per Franco. Il cavaliere Franco del trono over ha una nuova corteggiatrice: Carmela. Hanno molti interessi in comune. Scopriamo di più su di lei!

Carmela di Uomini e Donne: novità in arrivo per Franco

A Carmela piace viaggiare, soprattutto andare in zone calde e di mare. Ha dichiaro apertamente che in vacanza ha bisogno di stare al sole e di abbronzarsi. E’ una ex insegnante, ha insegnato storiografia, così come Franco insegnava italiano quando ancora non era in pensione. Condividono, inoltre, anche la passione per la Sicilia come terra per trascorrere le vacanze e meta di viaggi spensierati. Ci sono stati alcuni dubbi all’inizio, fomentati da Gianni e Tina che non hanno visto di buon occhio la reazione di Franco. Tuttavia Carmela è grintosa, simpatica e ha molta voglia di conoscere Franco. Staremo a vedere come finirà.