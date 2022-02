Carmelo Patti, chi è il direttore d’orchestra di Sanremo: età, origini, maestro di musica, carriera, Mahmood e Blanco, genitori, fidanzata e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Carmelo Patti, noto direttore d’orchestra che abbiamo rivisto anche al Festival di Sanremo 2022. Ma conosciamolo meglio!

Carmelo Patti, chi è il direttore d’orchestra: età e carriera

Carmelo Patti è un noto direttore d’orchestra e al Festival di Sanremo 2022, che si è concluso pochi giorni fa, ha diretto i vincitori Mahmood e Blanco. Ma non solo. Anche Sangiovanni, Dargen D’Amico che ha fatto divertire tutti con la sua hit ‘Dove si balla’, Emma e Francesca Michielin con la cover di Baby one more time. Ma chi è Carmelo Patti? Di lui sappiamo che è milanese, è nato nel 1985 e ha 37 anni: fin da piccolo si è appassionato alla musica, poi ha iniziato a suonare il violino a cinque anni, pianoforte e viola. A 20 anni si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi in Composizione e Musica Elettronica, poi ha girato il mondo con il suo violino. Non si è mai fermato. Anzi: ha firmato numerose colonne sonore per fiction Rai e Netflix e da tre anni partecipa al Festival di Sanremo.

Chi è la fidanzata di Carmelo Patti: vita privata

Molto riservato sulla sua vita privata, non abbiamo informazioni sulla sua presunta fidanzata. E sui social non fa trapelare nulla.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @patti_carmelo vanta oltre 2.000 followers.