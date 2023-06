Carmen Lasorella: chi è, età, carriera, oggi, incidente, marito, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, la giornalista che tiene compagnia al suo pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono una presenza fissa del programma e a Massimo Ghini, che parlerà della sua carriera e della sua sfera sentimentale, anche Carmen Lasorella. La nota giornalista e scrittrice, per anni volto tra i più conosciuti e amati della Rai, si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore, senza tralasciare nessun aspetto.

Dagli esordi al debutto di Carmen Lasorella, cosa sappiamo

Carmen Lasorella è nata a Matera il 28 febbraio del 1955 ed è una nota giornalista e conduttrice televisiva. Dopo la laurea in giurisprudenza alla Sapienza con una tesi sul diritto all’informazione e la diffusione radiotelevisiva in Italia e all’estero, ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo: ha lavorato per il quotidiano Il Globo e per le agenzie ANSA e Radiocor. Nel 1987, poi, è stata assunta dalla Rai. Lei, però, è diventata nota per la conduzione del TG2 delle 13, poi è stata inviata di guerra. E ha scritto reportage televisivi sulle crisi internazionali in Africa, Asia, America Latina, Medio e Vicino Oriente.

L’agguato in Somalia e i successi dopo

Carmen Lasorella, inoltre, è sopravvissuta a un tragico agguato in Somalia nel 1995, lì dove è rimasto ucciso Marcello Palmisano. Nel 1996, inoltre, è stata nominata responsabile delle relazioni esterne della Rai e assistente del consiglio di amministrazione e del presidente. Lei è stata anche autrice e conduttrice di programmi tv su Rai 2 e Rai 2, poi fino al 2003 è stata responsabile e corrispondente della sede Rai di Berlino. Dal 2008 al 2012, invece, è stata direttrice generale ed editoriale di San Marino RTV e nel 2015 è stata narratrice della quinta puntata di Techetechetè. Nel 2013, invece, è stata nominata presidente di Rai Net e nel 2017 ha vinto la causa contro la Rai per dequalificazione professionale.

Chi è il marito, figli, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Carmen Lasorella, da anni ormai, è sposata con Giuseppe Falegnami. I due sono convolati a nozze a Sabaudia nel 2012, la coppia non ha figli. E dell’uomo non abbiamo molte informazioni: la coppia preferisce tenere il loro amore lontano dal mondo del gossip e dei riflettori.

Instagram di Carmen Lasorella, foto e social

La giornalista e conduttrice televisiva Carmen Lasorella, che per anni è stata volto della Rai, è seguita sui social. Con l’account @carmenlasorella1 vanta oltre 1.000 followers. E qui, come tutti, condivide scatti della sua quotidianità e della sua vita privata.