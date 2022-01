Carmen Russo: chi è, età, carriera, gravidanza, figli, matrimonio, chi è il marito, Instagram, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Carmen Russo, ma conosciamola meglio!

Carmen Russo: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Carmen Russo è nata a Genova il 3 ottobre del 1959. Ha cominciato la sua carriera come modella nei primi anni ’70 e ha partecipato anche a Miss Italia. Ha poi ottenuto le prime partecipazioni cinematografiche e ha lavorato in varie pellicole, in teatro ha recitato anche accanto a Walter Chiari. Ha affiancato Raimondo Vianello come spalla in alcune scenette realizzate nella trasmissione Stasera niente di nuovo e da lì ha ottenuto un successo dopo l’altro. Una carriera brillante e costellata di successi.

Nel 2017 Carmen ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip e nello stesso anno anche a Bake Off Celebrity Edition. Ora è pronta a rimettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia!

Carmen Russo: chi è il marito, figlia, vita privata

Carmen ha sposato nel 1987 il coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi. Una coppia affiatatissima, i due insieme hanno anche partecipato a Bake Off Celebrity Edition su Real Time. Carmen nell’ottobre del 2012, all’età di 53 anni, ha dichiarato di aspettare un figlio. Il 14 febbraio del 2013 è nata Maria.

Carmen Russo: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con l’account @carmenrussoreal vanta 265 mila followers.