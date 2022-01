Carmen Russo: chi è, età, data di nascita, altezza, matrimonio, dove vive, figli, chi è il marito Enzo Paolo Turchi, GF VIP, Instagram

Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il programma seguitissimo e amato dal pubblico di Canale 5. Oggi, ai microfoni di Silvia Toffanin, si racconterà, tra vita privata e carriera, Carmen Russo, una delle concorrenti dell’ultima edizione del GF VIP, che si è sicuramente fatta valere per la sua forte personalità.

Carmen Russo: chi è, età, carriera, GF VIP

Carmen Russo è nata a Genova il 3 ottobre del 1959. Ha cominciato la sua carriera come modella nei primi anni ’70 e ha partecipato anche a Miss Italia. Ha poi ottenuto le prime partecipazioni cinematografiche e ha lavorato in varie pellicole, in teatro ha recitato anche accanto a Walter Chiari. Ha affiancato Raimondo Vianello come spalla in alcune scenette realizzate nella trasmissione Stasera niente di nuovo e da lì ha ottenuto un successo dopo l’altro. Una carriera brillante e costellata di successi. Nel 2017 Carmen ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip e nello stesso anno anche a Bake Off Celebrity Edition. Poi, nel 2021, è ritornata nella casa più spiata d’Italia ed è stata eliminato a gennaio del 2022.

Carmen Russo: chi è il marito Enzo Paolo, figlia Maria e vita privata

Carmen ha sposato nel 1987 il coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi. Una coppia affiatatissima, i due insieme hanno anche partecipato a Bake Off Celebrity Edition su Real Time. Carmen nell’ottobre del 2012, all’età di 53 anni, ha dichiarato di aspettare un figlio. Il 14 febbraio del 2013 è nata Maria.

Instagram

Molto seguita su Instagram. Con l’account @carmenrussoreal vanta 286 mila followers.