Carol Alt, chi è la modella: età, carriera, oggi, figli, chi è il marito, cancro, foto

La celebre modella Carol Alt oggi sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, dove parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé: dalla carriera alla vita privata. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei, della sua carriera e del marito.

Chi è la modella Carol Alt: età e carriera

Carol Ann Alt è una modella e attrice Statunitense, è nata il 1° dicembre 1960 a New York sotto il segno del sagittario. Ad oggi ha 62 anni e una grande carriera alle spalle. In giovane età, per mantenersi, faceva dei lavoretti, tra cui la cameriera a East Williston, a Long Island. Proprio durante il lavoro viene notata da un manager che la introduce come modella per Giovanni Lunardi. Così, Carol, inizia la sua carriera con diversi brand, tra cui ricordiamo una lunghissima collaborazione con Vogue. Non solo modella e fotomodella, ben presto diventa anche un’ attrice e doppiatrice, questo la porta a recitare in molti film al cinema e in tv, tra cui:

Portfolio, regia di Robert Guralnick (1983)

Via Montenapoleone, regia di Carlo Vanzina (1987)

I miei primi 40 anni, regia di Carlo Vanzina (1987)

Bye Bye Baby, regia di Enrico Oldoini (1988)

Treno di panna, regia di Andrea De Carlo (1988)

To Rome with Love, regia di Woody Allen (2012)

Stealing Chanel, regia di Roberto Mitrotti (2015)

Un figlio di nome Erasmus, regia di Alberto Ferrari (2020)

My Last Best Friend, regia di Filippo M. Prandi (2020)

La malattia

L’attrice e modella ha subito un duro colpo dopo il ruolo in “Un figlio di nome Erasmus”, che l’ha portata a stare lontano dalla scena per qualche mese. Ha avuto un cancro di cui ha parlato molto. Soprattutto per il modo in cui l’ha affrontato: l’alimentazione. Lei è una grande sostenitrice del crudismo, un tipo di alimentazione che prevede il consumo di soli cibi crudi o semicotti a bassissime temperature. “Il crudismo mi ha salvato vita e sono guarita dal tumore”, ha dichiarato. Questo implica che sia anche vegana, più per etica che per salute. Dal 2010 al 2015 ha scritto diversi libri sul crudismo e dal 2013 conduce un programma statunitense di salute e benessere su Fox.

Vita privata: marito, figli e foto

Per quanto riguarda la vita privata dell’attrice, dobbiamo ammettere che è molto tormentata. Si sposa per la prima volta nel 1983 con il giocatore di hockey su ghiaccio dei New York Rangers Ron Greschner, ma dopo pochi anni si separano. Nel 1990 intraprende una relazione con Ayrton Senna, fino alla sua morte nel 1994. Negli ultimi anni ha frequentato altri nomi, molto chiacchierate sono state le relazioni con: l’ex giocatore di hockey su ghiaccio Aleksej Jašin e gli attori Warren Beatty e Adriano Giannini. Non ha mai avuto figli per scelta personale. Ad oggi ha un profilo Instagram con 112mila followers in cui condivide molti scatti della sua vita privata.